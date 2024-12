Gorostidi fa justícia (1-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic s'apropia del temps afegit. El conjunt grana es va emportar els tres punts contra el Zamora amb un gol de Gorostidi en un córner en el descompte. El duel no va ser el més inspirat del Nàstic. Els errors i les desconnexions dels tarragonins van ser freqüents i el Zamora ho va aprofitar per intentar alentir el joc i signar l'empat. A la represa, els grana van prémer l'accelerador i, tot i que no estaven en el millor moment, el pur coratge i talent de Jaume Jardí van fer justícia al Nou Estadi.

Després d'una setmana tràgica amb tres derrotes consecutives, Dani Vidal va posar tota la carn a la graella. Narro i Concha van ser titulars per les dues bandes i Óscar Sanz va omplir la posició de central d'un Dufur sancionat. A la porteria, Rebollo va tornar a guanyar-li la partida a Alberto Varo i Álex López ho va fer a Montalvo.

El conjunt grana va engegar el duel amb el peu esquerre. En dos minuts, el Zamora ja havia aconseguit acumular dos córners. Aquests símptomes que indicaven que aquest no seria el partit més encertat del Nàstic. Així va ser, els grana van necessitar vint minuts per entrar en calor. El Nou Estadi es va escalfar d'una altra manera. Orgull Grana va mostrar una pancarta on hi havia escrita la frase «Volem Justícia» i el temple grana va contestar amb aplaudiments i retrets a la Real Federació Espanyola de Futbol després d'una setmana més que moguda.

Cap dels dos equips estava inspirat. Nàstic i Zamora xocaven al mig del camp i cap dels dos aconseguia progressar a camp contrari. De fet, els grana estaven especialment erràtics amb un Víctor Narro obscur, sense la brillantor habitual en ell. Álex López va ser el primer en moure's amb una falta directa benintencionada, però que va sortir fora.

El Zamora avançava amb Kike Márquez. Totes les pilotes arribaven als peus del veterà migcampista. Aquest vertebrava el joc amb criteri, però sense posar en perill a un Rebollo que es va mostrar sense temor en sortir de l'àrea petita per atrapar pilotes.

Quan les coses no fluïen amb el joc associatiu, les ocasions arribaven en les jugades d'estratègia. Concretament, amb els serveis de banda potents d'Óscar Sanz. D'aquesta manera, Pablo va rebre una pilota a l'àrea petita, però el seu xut a la mitja volta va sortir fora.

Poc més va haver-hi en una primera meitat insípida dels dos equips. Molts intents, però res amb criteri fins que el partit va anar al descans amb el 0-0 a l'electrònic.

L'esbroncada de Dani Vidal al descans va causar efecte i el Nàstic va prémer l'accelerador a la represa. La primera acció de perill va venir aviat amb Pablo i Concha intercanviant-se les posicions. El davanter va centrar al punt de penal i l'extrem va rematar per sobre del travesser. El Nàstic estava més animat i el Zamora ho va intentar frenar a base del joc brut de Kike Márquez.

Amb el partit mogut, el Nàstic va engegar un contraatac. Pablo va lluitar una pilota i va patir la falta d'un defensor Amb tot, la jugada va continuar i Antoñín, amb un toc de qualitat, va driblar l'últim home i, quan anava a plantar-se sol davant del porter, l'àrbitre Olatz Rivera va xiular la falta prèvia i no va donar l'avantatge. Va ser un error important i ho va reconèixer immediatament, perquè la col·legiada basca va anar a disculpar-se amb Antoñín.

A partir d'aquesta acció, el duel es va accelerar. Pol Domingo es va jugar la vermella tallant un contraatac, però el càstig es va quedar en groga. El Zamora va dir la seva amb un remat des de la frontal després d'un error en defensa grana. La pilota va sortir desviada per sobre del travesser. D'altra banda, el Nàstic progressava gràcies a la precisió de Jaume Jardí. El reusenc va col·locar un centre lateral al punt de penal. Allà, hi havia tres homes del Nàstic sols. Marc Fernández va ser qui va rematar, però, inexplicablement, el cop de cap va anar fora. Poc després, un nou centre de Jardí el va rematar Pablo entre tres defensas, però també va sortir fora.

Semblava que la pilota, simplement, no volia entrar. En el temps afegit, el Nàstic va tenir la seva oportunitat de córner. Eren uns minuts maleïts, però el conjunt grana els va fer seus. Jardí va centrar al segon pal i, allà, Gorostidi va marcar amb el peu l'1-0 per rescatar al Nàstic mentre que el Zamora es queixava de falta al porter.

Els grana van rescatar tres punts d'un partit gris que serveix per apagar el soroll i tornar a dormir a la segona posició.