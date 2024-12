El Nàstic busca recuperar el rumb davant d’un Zamora regular

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Enmig d’un clima institucional mogut per tot el rebombori generat per la querella criminal presentada pel Nàstic contra Eder Mallo, la competició no s’atura. Els homes de Dani Vidal tractaran d’abstreure’s de tot el soroll i concentrar-se en sumar tres punts per reconduir la situació esportiva després de dues derrotes consecutives.

El tècnic tarragoní no podrà comptar amb el seu central de més confiança per aquest partit. Tot i que les seves últimes actuacions han generat dubtes, Unai Dufur ha estat enguany el futbolista amb més protagonisme en aquesta posició, convertint-se en un fix a l’eix de la defensa.

Tanmateix, va veure la cinquena targeta groga a Ponferrada i és baixa pel duel contra el Zamora. En la seva posició Vidal podria reubicar a Óscar Sanz, aprofitant el retorn de Gorostidi després de complir sanció. El basc podria completar la medul·lar amb Montalvo amb Sanz més endarrerit.

Davant seu, hi trobaran el Zamora C.F., un rival que, fins ara, ha destacat per la seva regularitat. I és que l’equip de la Capital del Duero, dirigit per Juan Sabas, es troba a la mitja taula de la classificació, sumant 5 victòries, 5 empats i 6 derrotes. 20 punts en total que situen els castellanolleonesos dos punts per sobre del descens.

El Zamora és un dels quatre equips que van ascendir la temporada passada de la Segona RFEF, sent el segon dels ascendits amb millor rumb durant aquest curs. Només el sorprenent Barakaldo el supera. Els de Juan Sabas arriben conscients que necessiten seguir sumant si volen allunyar el perill del descens i somiar, perquè no, amb un hipotètic play-off.

Per fer-ho, l’equip castellanolleonès s’encomana a la màgia de Kike Márquez, el seu jugador més diferencial. El veterà mitjapunta de 35 anys, amb àmplia experiència al futbol professional, és el vers lliure de l’atac zamorà i l’encarregat de llançar la pilota aturada, una de les armes més perilloses de l’equip roig-i-blanc. A més, hi suma aportació golejadora, amb 5 dianes anotades que el converteixen en el màxim golejador de l’equip.

En canvi, amb qui no podrà contar Juan Sabas és amb Luis Rivas, jove extrem colombià, un dels futbolistes més desequilibrats de l’equip i autor del gol de l’ascens, qui va ser expulsat en l’última jornada, un partit que van acabar igualant a l’èpica el Zamora amb un gol en l’últim minut contra l’Ourense. En la plantilla del Zamora, destaca també la presència del tarragoní Edu Campabadal, que és un fix al carril dret de la defensa.