L'ascens a Tarragona no és l'única promoció polèmica del Màlaga: la Real Sociedad ja va alçar la veu el 2008

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Ha estat una setmana moguda a les oficines del Nou Estadi Costa Daurada. Arran de la roda de premsa convocada pel Nàstic per detallar les acusacions dels granes contra Eder Mallo en la final del play-off d'ascens a Segona el juny passat, el degoteig de reaccions no ha cessat, amb Kike Pérez, director general del Málaga pronunciant-se, així com Rubén Viñuales, Iturralde González, Javier Tebas o el Comitè Tècnic d'Àrbitres entre d'altres.

Es tracta d'una decisió inèdita d'un club de futbol espanyol. Mai abans un club havia interposat una querella criminal contra un col·legiat. Això si, sí que hi ha hagut ascensos polèmics que han provocat respostes similars i, el digital Relevo, n'ha recordat un de molt sonat en que es repeteix un dels protagonistes, el Málaga CF.

El darrer ascens de l'equip malagueny a Primera Divisió va ser fa 16 anys, l'any 2008, quan va acompanyar el CD Numancia i l’Sporting de Gijón a la màxima categoria. La Real Sociedad, que lluitava per l’ascens, es va quedar a quatre punts de l’objectiu en un final de temporada marcat per denúncies de suborns i converses gravades.

Una setmana abans de l’última jornada, un agent FIFA va acusar Fernando Sanz, president del Málaga i fill de l’expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz, d’intentar arreglar el partit Málaga-Sevilla Atlético cinc mesos abans. La Cadena Ser va emetre una gravació de la conversa presumptament comprometedora.

A la jornada final, el Málaga va guanyar al Tenerife, mentre que la Real Sociedad només va empatar contra el Còrdova, assegurant l’ascens dels andalusos. Aquest resultat va suposar un cop molt dur per als donostiarres, que arrossegaven un deute de gairebé 30 milions d’euros i van quedar al límit del concurs de creditors.

La polèmica gravació de Jesuli

El desembre de 2008, el cas va escalar quan El Mundo va publicar una gravació d’una trucada entre Iñaki Badiola, president de la Real Sociedad en aquell moment, i Jesús Mora “Jesuli”, exjugador del Tenerife. A la conversa, Jesuli afirmava que ell i altres companys havien rebut diners per deixar-se perdre contra el Málaga. Tanmateix, Jesuli va rectificar aquestes declaracions poques hores després i va querellar-se contra Badiola per enregistrar la trucada sense el seu consentiment.

El cas va ser arxivat per la Fiscalia Anticorrupció, i Badiola va acabar destituït de la presidència i inhabilitat per dos anys com a culpable de que l'equip guipuscoà caigués en concurs de creditors.