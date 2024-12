El Nàstic es retroba amb el Zamora 23 anys després de l’històric ascens a 2a

Imatge de la plantilla grana amb noms il·lustres com els de Santi Castillejo, Xavier Oliva o Lluís Codina entre d’altres abans del partit contra el Zamora.Tarragona Ràdio

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

En una setmana en què l’actualitat nastiquera se centra en l’ascens frustrat de la temporada 2023/24 contra el Màlaga, la casualitat ha dictat que el calendari grana faci recordar a alguns veterans de la parròquia grana en un dels moments claus de la història recent del club.

Grans emocions afloren quan el Nou Estadi recorda aquell 24 de juny de 2001. Llavors, el Nàstic, comandat en aquell moment per Josep Maria Nogués, va assolir l’anhelat objectiu d’ascendir fins a la categoria de plata del futbol espanyol. Ho va fer després de més de 22 temporades d’absència, des de la 1979/80. Vint-i-dos anys de travessia entre la Segona Divisió B i la Tercera, que van concloure amb un recordat empat a 0 al Nou Estadi contra el Zamora que va certificar la primera posició del play-off per un Nàstic en el qual destacaven cognoms com els d’Oliva, Gordillo, Serrano, Castillejo o Codina.

Aquella temporada 2000/01, l’equip va aconseguir la classificació per a la fase de promoció de categoria en assolir la segona posició de la lliga regular sumant 68 punts. Llavors, el format de play-off definia quatre grups amb quatre equips cadascun i el millor equip de cada grup aconseguiria ascendir. Així, el Nàstic, que va sumar 11 punts, va superar el Cadis, l’Amurrio basc i el mateix Zamora al grup C del play-off. L’equip va certificar la primera posició amb un empat sense gols al Nou Estadi contra el Zamora a l’última jornada del play-off. Abans havia aconseguit doblegar l’equip castellanolleonès a domicili.

Precedents

Els Nàstic-Zamora són enfrontaments gairebé inèdits. L’equip grana només s’ha enfrontat als roig-i-blancs en sis ocasions en tota la història, amb un balanç positiu pels granes: tres victòries del Nàstic, un empat, que va certificar l’ascens grana a Segona Divisió al Nou Estadi, i dues derrotes.

Commemoració

L’any 2021, celebrant el vintè aniversari de l’històric ascens grana, el club va reunir als tècnics i futbolistes protagonistes d’aquesta gesta en un acte privat, íntim i emotiu celebrat al Nou Estadi Costa Daurada en el qual es va recordar aquella màgica tarda del juny de 2001, una de les dates marcades en vermell al calendari de la història del club grana, i un record que el club espera repetir més aviat que tard, deixant enrere l’actual etapa a la tercera categoria del futbol espanyol.