El Comitè d’Àrbitres defensa Eder Mallo i recalca la gravetat de les acusacions

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) de la Reial Federació Espanyola de Futbol va emetre ahir a la tarda un contundent comunicat en resposta a la querella presentada el dimarts pel Nàstic de Tarragona contra Eder Mallo pels fets succeïts a la final del play-off a Segona Divisió el passat mes de juny. L’organisme arbitral, que ha mostrat el seu suport incondicional a l’equip arbitral, ha destacat la gravetat de les acusacions i ha lamentat l’actuació del Nàstic.

Crispació i seguretat

Un dels punts destacats del comunicat del CTA implica defensar que «l’ambient de violència i crispació» que es va generar a partir del desenllaç del polèmic partit va ser tan greu que es va decidir mobilitzar l’equip arbitral a una altra ciutat per passar la nit, amb l’objectiu de garantir-ne la seguretat personal. Així, el Comitè recolza les afirmacions que Mallo reflexa en l’acta en què assegura que va témer per la seva integritat. El Nàstic, sempre ha defensat que es tracta d’una afirmació «falsa» del col·legiat i la querella interposada agafa aquesta qüestió com a cavall de batalla per a demostrar el presumpte delicte de falsedat documental comés per Mallo, ja que l’informe dels Mossos d’Esquadra contradiu la versió dels fets descrita per l’àrbitre a l’acta oficial del partit.

Actuació correcta

En el comunicat, el CTA també mostra el seu complet suport a l’equip arbitral d’aquell dia i mostra la solidaritat de «tota la plantilla d’àrbitres professionals del futbol espanyol». A més, ratifica les decisions preses durant el partit com a correctes i defensa que l’actuació complia amb els estàndards d’una «actuació òptima». Una afirmació que inclou el «suport explícit de l’Oficial Informador de la RFEF», present al Nou Estadi Costa Daurada aquell dia i especialitzat en la lluita contra la violència, qui també va validar els punts recollits a l’acta oficial del partit elaborada pel col·legiat.

Crítica a la resposta grana

El CTA ha lamentat profundament les accions del Nàstic, incloent-hi la interposició de querelles i la contractació de detectius privats per investigar la vida personal de l’equip arbitral, una actuació que, segons defensen, «envaeix la privadesa» de l’equip arbitral. A més, l’organisme ha titllat aquestes accions d’intents per a condicionar la tasca dels àrbitres. Així i tot, en el mateix comunicat, el CTA defensa que no hi haurà venjança contra el Nàstic per les accions preses i garanteix de manera rotunda la integritat de la competició i la capacitat dels àrbitres per actuar amb el màxim rigor i llibertat.

Gravetat de les acusacions i col·laboració amb la Justícia

Finalment, l’organisme arbitral insta a totes les parts implicades en aquest procés, públiques i privades, a prendre consciència de la gravetat de les acusacions llançades sobre l’actuació arbitral d’Eder Mallo, en concret, i llença un missatge que «prenguin les mesures oportunes». Finalment, el comunicat de l’organisme arbitral conclou amb l’oferiment de l’organisme que es posa a disposició de la Justícia per a qualsevol aclariment que fos necessari i ha reafirmat el seu compromís amb la imparcialitat i la transparència.