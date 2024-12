El Nàstic aprova un pressupost de 4,89 milions d’euros per a la temporada 2024-25

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gimnàstic de Tarragona ha aprovat un pressupost de 4,89 milions d’euros per a la temporada 2024-25 durant la Junta General Ordinària i Extraordinària d’accionistes, celebrada ahir al Palau de Congressos de Tarragona.

Segons el balanç presentat, el club va tancar l’exercici 2023-24 amb unes pèrdues de 917.000 euros, una millora significativa respecte als 1,4 milions de dèficits registrats la temporada anterior. No obstant això, es preveu que el nou exercici 2024-25 també presenti pèrdues, estimades en 887.000 euros. Lluís Fàbregas, president executiu del club, va explicar que aquesta xifra serà assumida parcialment per alguns membres del Consell d’Administració.

Malgrat el context econòmic complex, Fàbregas va destacar els avenços aconseguits en l’àmbit esportiu i social del club. Actualment, el Nàstic compta amb 7.662 socis, una dada que reforça la fidelitat de l’afició. Entre els projectes més exitosos del club, el president va posar èmfasi en el creixement del Nàstic Femení i del projecte Nàstic Genuine.

També va destacar el paper del futbol base en el desenvolupament del planter, considerant-lo un pilar fonamental del projecte esportiu.

Fàbregas també va aprofitar l’ocasió per denunciar la inviabilitat econòmica de Primera RFEF i la mala qualitat de la plataforma televisiva que cobreix els seus partits.

En l’àmbit esportiu, el president va destacar que la primera plantilla es manté en zona de play-off, tot i els obstacles. Fàbregas va destacar que enguany s’espera, com a mínim, repetir l’èxit de l’any passat i, si és possible, completar l’objectiu que, l’any passat, «no ens van deixar».

També va assenyalar que s’està treballant per recuperar la categoria del filial, la Pobla de Mafumet, i per potenciar la ciutat esportiva, concebuda com un eix estratègic per al creixement futur del club.

Possible venda del club

El moment més rellevant de la Junta va ser la reflexió del president executiu sobre el futur del club, plantejant tres possibles escenaris per garantir l’estabilitat: que el consell esportiu faci una nova ampliació de capital per cobrir el diferencial de pressupost que permet competir a la part noble de la classificació, moderar-la i assumir el risc potencial de perdre la categoria o acceptar alguna de les propostes de venda de grans inversors que rep el club.