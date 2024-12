El VAR podria arribar als partits del Nàstic: «s’està estudiant, tot i que no inclouria el fora de joc»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El VAR podria arribar a la Primera Federació i, per tant, als partits del Nàstic. Així ho ha anunciat el locutor de Feftv Carlos Escolán, qui ha explicat que "la Federació està intentant introduir un VAR light a la categoria, amb les imatges de Feftv, per analitzar jugades a grosso modo, no tant els fora de joc, però sí les polèmiques que ajudarien els àrbitres".

Així doncs, aquest tipus de VAR denominat "light" inclouria revisió dels gols, dels possibles penals, la targetes vermelles directes o confusions d’identitat. Els fores de joc no es podrien incloure en el VAR aplicable a la categoria per la quantitat de tecnologia que es necessita per poder aclarir les jugades dubtoses en aquest apartat.

Mesos enrere, la plataforma televisiva Feftv va explicar sobre aquest tema que "ara no hi ha VAR no perquè no vulguin ni la Federació ni els equips, sinó perquè hi ha estadis que no poden allotjar les instal·lacions necessàries perquè hi hagi un VAR i no es poden posar 20 càmeres".