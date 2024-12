Congelats en el Bierzo (2-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Setmana negra del Nàstic. Els grana van tancar ahir el Tourmalet amb la tercera derrota en una setmana. Després de caure a l’últim segon contra la Cultural i perdre immerescudament contra l’SD Huesca a la Copa, els grana van contagiar-se del fred al Toralín per caure derrotats contra la Ponferradina per 2-0. Els grana van tornar a pecar de fragilitat defensiva amb dos errors que van facilitar en excés els gols locals. A més, van estar irreconeixibles en atac, sense guanyar cap duel i sense idees en el que ha sigut el punt fort de l’equip enguany.

Dani Vidal va presentar un onze amb una única rotació i va ser a la porteria. Dani Rebollo va fer el sorpasso i va deixar Alberto Varo a la banqueta. Es presentava un duel dur en un camp difícil per al Nàstic i la Ponferradina va demostrar perquè en la primera jugada de partit. Els del Bierzo van aprofitar un desajust defensiu grana per iniciar un contraatac de tres homes que va acabar amb una centrada lateral al segon pal. Carrique va rematar de volea, però el xut va anar tou a les mans de Rebollo.

La rèplica del Nàstic va ser instantània, amb un contraatac de Víctor Narro que va acabar amb una centrada perillosa cap a Antoñín que un defensa de la Ponferradina va refusar. Quan semblava que el duel es convertiria en un intercanvi de cops, els locals van començar a manar.

Els del Bierzo van començar a fer mal per la dreta i Víctor Narro va fer un extra d’esforç per ajudar en tasques defensives. En una d’aquestes, Carrique se li va escapar i va enllaçar una centrada al primer pal que va sortir fora per ben poc. Davant les circumstàncies, els grana van prémer l’accelerador en la pressió. Els grana van posar en dificultats la sortida de la pilota de la Ponferradina i ho van aprofitar per apropar a la pilota a l’àrea rival, però sense acabar entre els tres pals.

La més clara per part del Nàstic va arribar en un contraatac a tres bandes entre Narro, Antoñín i Pablo que acaba amb una centrada de l’andalús a l’asturià que no va arribar per ben poc. La Ponferradina va tenir la darrera ocasió amb una centrada a l’àrea petita que ningú va rematar. D’aquesta manera, el partit arribava al descans amb molt de tempteig i poques accions.

Un dels dos equips havia de pujar el nivell per avançar-se en el marcador i qui va fer el pas endavant va ser la Ponferradina. Els del Bierzo van accelerar l’esfèric i van enxampar al Nàstic desestructurat. Els locals van trobar un premi massa fàcil.

Després d’una pèrdua al mig del camp, la Ponferradina va engegar un contraatac de manual que va completar amb totes les facilitats del món. Els locals van avançar fins a la frontal de l’àrea sense oposició per allargar la jugada al lateral. Allà, de nou sense oposició, la Ponferradina va colar una centrada a l’inteiror de l’àrea on era Álvaro Bustos completament sol que, a plaer, va posar l’1-0. Els grana van tornar a caure en una cadena d’errors per regalar un gol massa senzill a una Ponferradina que no va haver de fer moltes meravelles.

El cop va afectar un Nàstic que ja estava fred d’abans. Dani Vidal va voler fer reaccionar el duel donant entrada a Álex López, Álex Jiménez i David Concha de cop, però abans que poguessin aportar, els grana van tornar a fallar. Aquesta vegada va ser per l’esquerra. Álex Mula va fer una centrada massa passada al segon pal, però cap jugador del Nàstic va fer res per evitar-ho i la Ponferradina la va acabar rescatant per centrar de nou a la petita. Allà, Óscar Sanz, llavors de central, va errar a l’hora de refusar-la i Álex Costa va posar el 2-0. De nou, massa senzill.

El cop podria haver sigut pitjor, perquè una nova pèrdua al mig del camp es va transformar en contracop que va acbar amb un remat al travesser de Borja Valle. Per sort, els dits de Rebollo van evitar el golàs de la jornada.

Satisfets, la Ponferradina va cedir l’esfèric i el Nàstic no ho va aprofitar. Els grana estaven irreconeixibles en atac i no van aconseguir cap remat fins a acabar signant la derrota al Toralín.