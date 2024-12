El Huesca s'activa

Verificat per

Cop de cap del central al primer pal amb bona intenció, però no acaba entre els tres pals.

28'

Control sense ocasions

De moment, el control del Nàstic no s'està convertint en ocasions de gol. Els grana es mouen amb perill a prop de l'àrea gràcies a Jaume Jardí, però no rematen a porta. En defensa, els grana no pateixen.