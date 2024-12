El Nàstic vol recuperar les bones sensacions a costa de l’SD Huesca

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tourmalet del Nàstic de Tarragona continua aquest dimecres. El conjunt de Dani Vidal no té temps per a les lamentacions després de la dura derrota contra la Cultural Leonesa del darrer diumenge. Avui, els grana volen redimir-se recuperant la seva millor versió a costa de l’SD Huesca a la Copa del Rei.

Els grana tornen al Nou Estadi Costa Daurada a les 19 hores per afrontar un repte gens fàcil, batre un equip de Segona Divisió per allargar el somni de la Copa una mica més. El rival és conegut, perquè ja va venir a Tarragona durant la pretemporada, però aquest duel no té res a veure.

L’SD Huesca arriba a l’eliminatòria després d’assolir un triomf contundent per 0-3 al camp de l’Oviedo. Després d’encetar la competició amb força i situar-se líder de la categoria, els aragonesos van patir una ratxa de vuit partits sense sumar que els van ficar directament a la lluita per a la permanència. El diumenge van trencar aquesta dinàmica per la via ràpida en la qual es van mostrar les seves virtuts.

El Huesca és un equip que sol jugar amb una línia de cinc defensors que, a l’atac, es transforma en una defensa de tres amb dos carrilers molt profunds en atac. Tant l’exgrana Gerard Valentín com Ignasi Vilarrasa han demostrat que són capaços de portar més d’un maldecap als laterals rivals arribant des de la segona línia per ajudar els extrems. A més, a la punta d’atac hi ha noms consolidats a la categoria com és el cas de Sergi Enrich, un home que ha jugat tota la vida entre Primera i Segona Divisió.

El tècnic del Huesca, Antonio Hidalgo, va destacar que no vol llençar la Copa, però que planejarà rotacions per cuidar també el partit de lliga del dissabte. A més, l’entrenador arriba al duel en una situació convulsa en la qual el seu nom està vinculat a convertir-se en el nou tècnic del Valladolid de Primera Divisió.

Pel que fa al Nàstic, Dani Vidal no podrà comptar amb Montalvo, que va veure la vermella contra l’Ibiza. El lloc estarà ocupat per Gorostidi, qui no podrà jugar diumenge per acumulació de targetes.