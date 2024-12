Final de l'aventura (0-1)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic acaba amb dignitat la seva aventura a la Copa del Rei. Els grana van plantar cara i van arribar a dominar a l’SD Huesca en un partit en el qual els granes van tenir moltes aproximacions a l’àrea, però no van estar encertats en les definicions. El Huesca va tenir prou amb un gol de rebot a la sortida d’un córner per eliminar a un conjunt tarragoní ple de rotacions a l’onze inicial. Els grana van tenir opcions per extreure més, però ni Álex Jiménez ni Óscar Sanz van encertar en els seus mà a mà contra el porter.

Dani Vidal no es va limitar en les rotacions per afrontar el partit de Copa del Rei. De fet, només Unai Dufur, Ander Gorostidi i Jaume Jardí van repetir la seva posició a l’onze titular. Jugadors com Nil Jiménez i Alexandru Tirlea van donar descans a uns laterals grana que, fins ara, no s’havien perdut ni un minut en els darrers tres partits consecutius.

L’entrada al duel va venir de la mà de la primera ocasió del Huesca. En la sortida d’un córner, Pulido va rematar amb el peu al primer pal, però el seu tir va ser bloquejat per la defensa grana. Aquesta acció va servir per despertar de cop a un Nàstic que havia entrat adormit al terreny de joc.

Els grana es van començar a moure amb David Concha com a principal motor de l’atac grana. Amb tot, la primera ocasió pels tarragonins la va tenir Álex López. El migcampista va començar la seva redempció amb un remat de falta directa que Juan Pérez va haver de desviar a córner. Poc després, una centrada enverinada d’un millorat Jaume Jardí que el porter del Huesca va tornar haver d’actuar per evitar el gol grana.

Amb el pas dels minuts, els grana se sentien més còmodes amb la pilota, amb Gorostidi i Álex López com la solució a la circulació de la pilota. El Nàstic va passar de plantar cara a dominar a l’SD Huesca, però el control va ser estèril. Els grana mantenien la pilota prop de l’àrea, però no aconseguien rematar a porteria amb criteri. De fet, qui va tenir l’ocasió de gol més clara va ser el conjunt aragonès.

Una pèrdua del Nàstic a l’àrea rival es va transformar en un contraatac a tres bandes. Dos jugadors del Heusca van sortir disparats cap a la porteria de Rebollo sense trobar resistència. Javi Mier es va endinsar a l’àrea grana, però el seu remat potent va sortir per sobre del travesser. Poc després, va ser Tirlea qui, complicant-se la vida amb l’esfèric, la va perdre i Joaquín ho va aprofitar per posar a prova a Rebollo, però el cap de Leal es va interposar.

Amb calma i sense més ocasions, el partit va anar al descans amb l’empat a zero a l’electrònic, però el Huesca va deixar clar que no deixa cap error del Nàstic sense castigar.

A la represa, el Huesca es va activar. Antonio Hidalgo va despertar al seu equip en el temps de descans i a l’inici de la segona part semblava un altre.

Amb tot, qui vca tenir la primera ocasió, tot i tímida, va ser del Nàstic. Els grana van avançar per la dreta amb Marc Fernández i la centrada a l’àrea la va rematar Álex Jiménez amb l’esperó, però el tir, molt tou, va acabar a les mans del porter rival.

El Huesca es va activar a través de Javi Mier. L’extrem va provar sort des de la frontal de l’àrea, però Rebollo va actuar per deixar sense efecte el tir. El perill no va acabar aquí. En el posterior servei de córner, el Huesca va fer valer el seu talent en les jugades d’estratègia per anotar el gol. Els aragonesos van veure com tot el Nàstic es tancava a l’àrea per refusar la centrada, així que van encetar la temporada servint en curt. Joaquín va rebre la pilota a la frontal de l’àrea i, sense pensar-s’ho, va rematar amb contundència. El tir va topar amb Ayman a l’interior de l’àrea, fet que va desviar la trajectòria del remat i va enganyar a Rebollo per acabar al fons de la xarxa. En un tres i no res, els grana es van veure per darrere en el marcador.

La reacció grana va ser inmediata. Älex Jiménez es va plantar davant del porter i el va superar amb una vaselina, però la pilota no va anar entre els tres pals.

Surt l’artilleria pesant

Amb la derrota a l’electrònic, Dani Vidal va apostar per fer sortir a la gespa l’artilleria pesant. Aquesta va sortir en dues tandes, primer amb Víctor Narro i Antoñín Cortés i, poc després, amb Pablo Fernández i Joan Oriol. Amb aquestes peces sobre la gespa, els grana van guanyar en velocitat per reaccionar i buscar l’empat.

El més proactiu va ser Antoñín que, primer amb un remat de cap i després amb un tir des de la frontal, va posar a prova a Juan Pérez. Els grana havien recuperat velocitat en tasques ofensives, però amb el pas dels minuts les aproximacions a l’àrea creixien, però no s’acabaven de traduir en remats clars entre els tres pals.

El Huesca ja va fer la seva feina i no va forçar la màquina per buscar el segon gol. Això va deixar al Nàstic amb la batuta del partit. Els grana en van tenir una més. Unai Dufur va filtrar una pilota entre els dos centrals i Óscar Sanz es va plantar davant del porter. Juan Pérez li va guanyar la partida a Sanz i va evitar l’empat per posar punt final a l’aventura de la Copa del Rei.