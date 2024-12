Evitar els errors defensius, la tasca pendent del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres errors van provocar que el Nàstic punxés en el punt més alt del Tourmalet. Els grana van caure diumenge contra el líder, la Cultural Leonesa, en un partit cruel que es va decidir en el temps de descompte. El partit dels grana va tenir dues parts ben diferenciades.

De fet, el duel va ser una completa muntanya russa amb pujades i baixades d’emocions i rendiments, però, al final, tot es defineix en el control dels detalls. Aquests tres errors van baixar els de Dani Vidal del cel a l’infern i és que els partits entre dos pesos pesants de la categoria, es decideixen per qui controla millor aquestes situacions.

La Cultural Leonesa, malgrat arribar com a sòlid líder, no va tenir manies a l’hora de presentar un pla de partit defensiu. Els lleonesos van establir dues línies defensives, amb una d’important al centre del camp, sense arriscar-se a pressionar la sortida de la pilota. Els de Raúl Llona només esperaven l’error del Nàstic, i se’l van trobar per partida doble. A la primera meitat, als grana se’ls notava tensos i nerviosos, i això es va acabar representant amb les dues errades que van significar dos gols.

Totes dues accions van tenir el mateix protagonista a la fotografia. Unai Dufur va tenir diumenge el pitjor partit del curs. El central navarrès estava en una línia ascendent en els darrers partits, però es va desfer contra la Cultural. En el primer, no va interceptar un servei de banda que va habilitar a Luis Chacón a plantar-se davant Varo. L’explosivitat i el talent són les majors virtuts de la Cultural Leonesa, i diumenge ho van demostrar. L’extrem va rematar a porta i l’aturada de Varo va topar en Pol Domingo per acabar al fons de la xarxa.

En els primers cinc minuts de partit, quedar-se per darrere en el marcador per culpa d’una acció puntual no va fer que augmentar els nervis de l’equip. Els grana es van mostrar erràtics i van arriscar massa en la sortida de la pilota, el que va acabar traduint-se en múltiples pèrdues de pilota. En una d’aquestes va aparèixer el segon gran error, Dufur va treure’s de sobre una passada arriscada d’Óscar Sanz i se la va acabar regalant a un atacant de la Cultural, que només va haver de filtrar l’esfèric a Antón Escobar perquè anotés el segon.

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va ser contundent «la primera part és per agafar-la i llençar-la a la brossa. Els jugadors no han gaudit, hem tingut un estat de sobretensió que ens ha provocat estar malament a nivell individual». A més, també va deixar clar la seva visió general del partit: «Hi ha hagut un equip que ha regalat tres gols i un altre que ha hagut de generar dos».

El tercer pecat va arribar en el temps de descompte. Aquest va ser el més dolorós, perquè també va significar tirar per terra l’esforç i el treball per assolir la remuntada. A més, va ser un gerro d’aigua freda perquè eren els grana qui, fins al moment, estaven més a prop del tercer. Aquesta va ser una tragèdia en tres actes.

La primera, Álex López va perdre l’esfèric davant la pressió de tres homes en un servei de banda a favor, després, Joan Oriol va dubtar a l’hora d’aturar amb una falta la cursa de Calderón –hauria sigut la segona groga per al capità–, i l’extrem de la Cultural va centrar mil·limètricament al primer pal. Allà, Óscar Sanz va perdre la referència de la seva marca, i no va tapar el primer pal.

Aquests tres errors són els tres regals que va assenyalar Dani Vidal en una roda de premsa que va cloure assenyalant una màxima de Raül Agné: «Quan no pots guanyar, el que no pots fer és perdre el partit». En aquest sentit, la clau depèn de controlar aquests detalls, aquests errors que han costat molts punts aquesta temporada al Nàstic.

Motius per creure

En el mes de novembre, els grana van escalar de la setena a la segona posició, un esforç de tres victòries i un empat amb un equip en clara línia ascendent. Aquesta imatge va aparèixer a l’inici de la segona meitat. Amb tres substitucions, el Nàstic va canviar completament. Álex López va aportar dinamisme sobre la gespa, tot i que la seva actuació va quedar tapada per l’error final. David Concha va donar velocitat al partit i Leal contundència al darrere.

D’aquesta manera, els grana van trencar per complet el pla de partit de la Cultural i es van cruspir el lleó en qüestió de cinc minuts. Els grana van mostrar que són un equip capaç de competir contra qualsevol i d’aixecar-se dels cops. Els grana no tenen temps per lamentar-se i la següent prova serà demà contra el Huesca a la Copa del Rei.