Dani Vidal: «No volem un equip que busqui al jugador assenyalat i la resta es despreocupi»

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va afrontar la roda de premsa prèvia al duel de Copa del Rei contra l'SD Huesca amb un punt d'autocrítica respecte al duel contrala Cultural, i les clares intencions de passar a la següent ronda de la Copa del Rei.

Dolor de la derrota contra la Cultural Leonesa

«Em dol, però ja pensem en el següent partit. Al final, em preocuparia més si veig que el col·lectiu no troba el seu joc, això seria més dolorós que els errors que vam cometre. Des de l'inici de temporada els dic que no volem un equip que busqui el jugador assenyalat per l'error i que la resta es despreocupi. L'altre dia em poso jo el primer en les responsabilitats. Potser en el minut 95 hauria d'haver decidit que el que executés el servei de banda fos Óscar Sanz, perquè és qui té més força. Llavors, pilota a Pablo, que la pentini i s'ha acabat el partit. Després del duel, el Joan Oriol es va sentir malament per fer la passada a l'Álex. Al seu temps, ell pensa que no l'hauria d'haver perdut, Montalvo creu que hauria d'haver tapat la centrada i Óscar Sanz se sentia responsable perquè tenia el davanter just al darrere. Jo crec que això és un baluard que tenim, perquè el vestuari està molt unit i reconeix els errors plegats, això ens dona molta capacitat de creixement. Quan veus aquestes actituds saps que serà fàcil sobreposar-te a aquest tipus de situacions».

Els errors són per cansament o per buscar el tercer?

«Cansament no ho crec, perquè vam arribar forts al tram final. Per buscar el tercer tampoc, perquè no ens enxampen en una transició per estar massa bolcats a l'atac. Va ser una cadena d'errors. No volem dir mala sort, perquè això seria la resposta fàcil i amagar els problemes sota la catifa. Al vestuari tractem les coses de cara perquè no es tornin a repetir».

La Copa del Rei

«Nosaltres volem superar l'eliminatòria. Això sí, hem de gestionar la plantilla per evitar lesions, perquè hi ha indicatius que ens diuen que a partir dels quatre partits consecutius, si els jugadors no estan acostumats (que no ho estem), creix el risc de lesió. Per sort tinc al meu equip uns bons preparadors físics que m'avisen d'aquestes situacions. Tenim jugadors capacitats per posar un onze de garanties que superi l'eliminatòria».

El rival

«L'SD Huesca arriba d'una bona victòria en un camp difícil com és l'Oviedo. Normalment, juguen en una línia de cinc amb dos carrilers amb molta velocitat. És un equip que transita molt i que defensa en un bloc mitjà-baix contundent. Hem d'anar amb compte amb els seus carrilers, perquè generen molt perill per fora. A més, ni he de mencionar els seus davanters, que tenen una experiència enorme. D'altra banda, és un dels equips amb el percentatge de gols a pilota aturada més alt».

Jugadors que volen redimir-se

«És evident que hi ha jugadors que van acabar amb molt bones sensacions, malgrat que van tenir algun error, que volen jugar el pròxim partit per continuar allargant aquesta dinàmica».