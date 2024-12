Tres errors condemnen el Nàstic (2-3)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El futbol no entén de justícia, sinó de les accions. Tres errors clamorosos del Nàstic van donar la victòria a la Cultural Leonesa. Els lleonesos no van arriscar a la pressió, van esperar la seva oportunitat i els grana se la van donar amb dos gols evitables a la primera meitat i un en el temps de descompte. Aquests van tirar per terra el treball del conjunt de Dani Vidal a l’inici del segon temps, que va saber recompondre’s i va passar per sobre del líder amb un gol magistral de Narro i un d’insistència de Pol Domingo. Amb tot, un error en el servei de banda a favor del Nàstic va provocar la primera derrota del curs al Nou Estadi.

Dani Vidal va tornar a l’onze més habitual, amb només un canvi: Óscar Sanz va mantenir la seva posició com a central i Antonio Leal es va quedar a la banqueta. Des que la pilota va començar a rodar a la gespa del Nou Estadi Costa Daurada va quedar clar el pla de partit dels dos equips. El Nàstic va fer un pas endavant per controlar la pilota, mentre que la Cultural Leonesa estava còmode sense pilota i va començar a confeccionar una teranyina defensiva de dues línies. La primera va tapar el joc pel mig del camp i la segona, la línia defensiva, estava centrada en aturar a Pablo. I va funcionar. La sortida de pilota grana es va complicar i els lleonesos van aprofitar els errors.

El primer va venir per la banda esquerra. Unai Dufur es va complicar en la sortida de la pilota i va perdre el duel contra Chacón, fet que va facilitar que l’extrem penetrés l’àrea del Nàstic. Davant de Varo, Chacón no va dubtar en buscar la porteria, però l’Àguila de la Canonja va aturar el tir. La mala fortuna es va alinear amb el Nàstic perquè el rebot va topar a les cames de Pol Domingo, que va acabar per enviar l’esfèric al fons de la xarxa. Només havien passat cinc minuts de partit i el Nàstic ja s’havia posat en una situació més que complicada.

El gol matiner i va accelerar el partit i també la tensió. El partit ja estava sobrecarregat d’aquesta en ser un primer contra el segon, i el joc es va fer més dur i les targetes començaven a aparèixer per als dos equips.

Aquest fet va provocar un caliu en el qual la Cultural estava molt a gust. El Nàstic tenia la pilota, però estava negat en la sortida de la pilota. Els grana es complicaven la vida en el joc interior i les errades i les pilotes regalades eren habituals. Simplement, no podien superar la teranyina lleonesa.

Amb tot, el Nàstic va tenir una ocasió clara per capgirar el transcurs del partit. Víctor Narro i Joan Oriol van elaborar un contraatac de manual. Quan el capità va arribar a l’àrea, va centrar al primer pal on era Pablo, però el remat amb el peu del davanter va sortir fora per ben poc.

La Cultural es va reorganitzar en la pressió de zona, i el segon error del Nàstic va tornar a regalar un altre gol per als lleonesos. Dufur es va complicar i va errar en la sortida de la pilota. Els de Raúl Llona, reactius, van atrapar la pilota, van filtrar una passada cap a Escobar entre Sanz i Dufur i el killer no va errar davant Varo per posar el 0-2. Els lleonesos no van fer res de l’altre món, però van aprofitar a la perfecció les errades del Nàstic per un abisme en el marcador. Podria haver sigut pitjor, perquè la Cultural va tenir el tercer. De nou, una passada filtrada entre els defensors van provocar un nou mà a mà, però Varo va aturar el tir i Pol Domingo va salvar els mobles traient-se de sobre la pilota que havia quedat morta a l’àrea petita.

Vidal corregeix

A la represa, Dani Vidal va fer tres canvis precisos per solucionar el desgavell de la primera meitat. Álex López va donar velocitat al mig del camp, David Concha va habilitar els contraatacs i Antonio Leal va omplir el forat que era Dufur.

Amb els tres, el partit va canviar dràsticament. El Nàstic es va fer enorme i la Cultural, insignificant. Les ocasions grana cada vegada eren més perillosos i la màgia va començar a aparèixer. El de sempre, Víctor Narro va avançar per l’esquerra i, amb tot l’estil del món, va driblar el seu defensor amb velocitat per marcar l’1-2. El Nou Estadi es va entendre i el Nàstic amb ell.

Cinc minuts després, els atacs per l’esquerra continuaven perforant la defensa de la Cultural. Montalvo va insistir en la pressió dins de l’àrea i va provocar una errada en el refús de la Cultural. La pilota va quedar morta al punt de penal. Allà estava Pol Domingo que, amb l’empenta de tota afició al darrere., va enviar la pilota al fons de la xarxa per empatar el partit en un instant.

Amb l’empat a dos el partit es va accelerar. Llavors, els nervis van ser per a la Cultural, que estava molt erràtica per treure’s la pilota de sobre. Amb el rival ferit, el partit es va accelerar i el Nàstic es va quedar a prop del tercer. Amb el pas dels minuts, l’empat semblava consolidar-se a l’electrònic, però va faltar un tercer error. En un servei de banda, Álex López va perdre l’esfèric i Calderón va iniciar un contracop per la dreta. Joan Oriol el va intentar aturar, però no amb la contundència necessària que l’hauria forçat la vermella i, al primer pal, Ian Martínez, exjugador del Reus FC Reddis l’any passat, va marcar el 2-3 amb dos remats. Un altre cop, la Cultural s’emportava els punts al descompte i el Nàstic va veure com tota la seva feina quedava en res per tres errors.