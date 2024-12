Final: esforç sense premi per al Nàstic

Verificat per

Targeta groga per a Marc Fernández

Targeta groga per a Montalvo

Entra Marc Fernández per Víctor Narro.

Entren Ian Martínez i Bicho per Escobar i Barri.

Entra Kevin Presa per Artola.

La veu Joan Oriol per tallar un contraatac.

Targeta groga per al Nàstic

Targeta groga per al Nàstic

Surt Álex Jiménez per Antoñín.

60'

El segon, la lluita de Montalvo dona fruits

Jugada enrevessada per l'esquerra. Narro salva l'esfèric i Montalvo se la queda dins de l'àrea. La pilota se l'escapa, però pressiona i el refús de la defensa acaba al punt de penal, on era Pol Domingo, i el central no falla.