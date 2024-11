Duel de gegants al Nou Estadi: el flamant líder, la Cultural Leonesa contra el millor Nàstic del curs

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Diumenge és un dia de partit gran a Tarragona. El Nou Estadi Costa Daurada viurà el que podria ser la primera final de la temporada, no a nivell d’importància a la classificació, en tant que només és la jornada 15 de 38, sinó perquè suposa el pic més alt del Tourmalet grana. Es tracta del xoc de dues dinàmiques inaturables: el flamant líder imbatut fora de casa, la Cultural Leonesa, contra el millor Nàstic de la temporada i encara intractable a casa. S’espera un partidàs entre els dos equips més en forma de la categoria amb una gran entrada a les graderies de l’estadi grana.

El conjunt lleonès va iniciar la temporada inspirat, emportant-se victòria rere victòria fins a pujar la primera posició aviat. A més, van comptar amb el vent de cara en més d’una ocasió, assolint empats impossibles en el descompte, com el del duel contra l’Andorra on van ser capaços d’igualar un gol del conjunt andorrà marcat en el temps de descompte.

Abans de començar aquest mes, la Cultural es trobava a onze punts del Nàstic, que era setè, i tenia vuit punts de marge contra el segon classificat. En aquest mes de novembre s’ha demostrat que la Cultural Leonesa pot sagnar. Després d’un empat, dues derrotes i només una victòria, el coixí s’ha reduït a cinc punts i, en cas de guanyar aquest diumenge, els de Dani Vidal es col·locarien a dos.

Aquesta situació s’ha vist provocada perquè els lleonesos han perdut el que era la seva identitat en un mes. El conjunt lleonès va encetar el curs com l’equip més sòlid en defensa. De fet, en quatre partits ha rebut set gols, mentre que en els deu primers duels només havia encaixat quatre dianes. La crisi, però, s’ha vist reduïda al Reino de León. A casa, els lleonesos han perdut dos partits consecutius contra dos equips en descens com el Sestao River (1-2) i el Bilbao Athletic (1-3) de la darrera jornada. Fora de casa, la Cultural manté el seu esperit i, en la darrera visita, van superar per 1-3 al Celta Fortuna.

Potencial ofensiu infinit

La principal amenaça de la Cultural Leonesa són els seus homes més avançats. Si els de Raúl Llona són un dels dos equips més golejadors del grup és per alguna cosa. L’extrem Luís Chacón és la seva arma més perillosa.

El jove jugador cedit pel Deportivo de la Coruña va despuntar l’any passat amb l’Arenteiro i, enguany, torna a fer-ho amb el líder. Chacón acumula cinc gols i dues assistències, dades que són el resultat de la seva gran qualitat tècnica a nivell individual per burlar els defensors i enviar pilotes a l’àrea.

El gol està ben repartit. El punta Manu Justo comparteix la corona de pitxitxi amb 5 dianes. El davanter, arribat del Racing de Ferrol de Segona Divisió, ha demostrat ser un davanter rematador amb l’instint intacte. Amb tot, Justo és dubte de cara al duel contra el Nàstic. El gallec ja es va perdre el darrer duel per unes molèsties a l’isquiotibial, però Llona podria forçar per tenir-lo a l’onze.

La possible baixa de Justo tampoc és un problema gran per a Llona, perquè té un altre davanter en ratxa. Antón Escobar, amb 5 gols, ha agafat el relleu de Justo de la millor manera i també es troba en estat de gràcia de cara a porta. El punta té els millors escuders. A banda de Chacón, Carlos Calderón és un fix per la banda dreta. A més, l’argentí Pibe, qui va triomfar l’any passat amb l’Arenteiro, és el revulsiu de luxe.

En defensa, la Cultural recupera el lateral dret titular Víctor Garcia, absent per sanció en el darrer partit. A més, a la medul·lar també estarà Diego Barri. El migcampista ha vist com el Jutge Disciplinari Únic li ha retirat la targeta vermella que va veure el darrer diumenge, així que Raúl Llona arribarà amb totes les armes per plantar cara el Nàstic.