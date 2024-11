Dani Vidal: «La Cultural no necessita tenir moltes ocasions per fer-te mal»

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la quinzena jornada de campionat a Primera Federació. Després de posar la directa amb dues victòries contra el Barça Atlètic i el Celta Fortuna, un Nàstic en el millor moment de la temporada rep al líder, una Cultural Leonesa que arriba després de sumar les seves dues primeres derrotes de la temporada en les últimes tres jornades. El partit es disputarà diumenge a les 19:30 h al Nou Estadi.

El Nàstic-Cultural és, ara mateix, el millor partit de la Primera Federació?

«Ens enfrontem el primer contra el segon classificat. Els partits entre equips de la zona alta sempre tenen un plus. Ells han fet un inici de temporada espectacular. Nosaltres en els últims quatre o cinc partits ens hem trobat una gran versió de joc i a més hem aconseguit bons resultats. Té tots els ingredients per ser un bon partit.»

Quantes opcions veus perquè això es converteixi en una setmana perfecta amb 3 de 3 victòries?

«Avui dia tenim moltes opcions perquè hem guanyat els dos primers. Però ara ens trobem amb un partit més, diferent. Nosaltres tindrem les nostres, ells també. Però la millor gasolina que hi ha per a un jugador és tenir bons resultats, bones sensacions i sobretot tornar a jugar a casa.»

Des de Lleó reconeixen que competiran contra un dels equips que ha de lluitar per l'ascens però també que volen aprofitar-se del desgast del Nàstic durant la setmana...

«Entre tots els equips ens respecten molt. Ells sí que tenen l’avantatge de tenir la setmana neta per poder preparar el partit. Nosaltres arribem en altres condicions. Dimecres vam jugar, però vam introduir diferents jugadors que no havien jugat el diumenge. Tornarem a fer canvis, no diré quants, però tornarem a fer algun canvi segur per a diumenge. Per tenir les màximes garanties que l’equip arribarà bé. No tinc cap mena de dubtes. Si entre el partit de diumenge i dimecres només vam tenir dos dies per recuperar, ara tenim un dia més. L’equip arriba perfectament.»

Quin partit preveus?

«Ells tenen una idea de joc molt marcada. Són capaços de tenir la pilota, però també d’atacar ràpidament. Nosaltres hem de centrar-nos en el nostre joc amb els petits matisos que introduïm cada setmana. Estem en el millor moment de la temporada. Confiem molt en el que fem i intentarem imposar la nostra idea en el camp.»

Prens el partit de la temporada passada, amb victòria del Nàstic per 3-0 com a punt de referència, o creus que serà un partit totalment diferent?

«Ja ens coneixem. En sabem cada un com ens agrada jugar. Crec que pot ser un partit on hi hagi diferents moments. Amb moments de control per part dels dos equips. Segurament en algun moment pot ser un partit obert, també perquè a ells els agrada contraatacar. A nosaltres també, no ens amaguem. Caldrà estar molt atents a aquests petits detalls, defensar i ser agressiu i contundents a les àrees perquè ells tenen molta pólvora a dalt. És un equip que, sobretot, no necessita tenir moltes ocasions per fer-te mal. La veritat és que són molt fiables a l’hora de finalitzar.»

La Cultural mai no ha guanyat al Nou Estadi. Com pot influir aquesta dada?

«Jo et dic una altra dada: no han perdut fora de casa encara. Aquest m’agrada més. Al final, les dades són dades. Torno a dir-te que en un partit davant d’equips tan igualats... Ho vam veure als dos partits de l'any passat. Cap dels dos partits va ser perquè un dels dos guanyés 3-0. Nosaltres aquí sí que potser vam ser millors, sobretot a nivell d’intensitats i de duels. Però les dues primeres que vam tenir van anar cap a dins. I ells fallen fins i tot un penal. Al Regne de Lleó, fallem una primera ocasió clara i acabem perdent 3-0 un partit que va ser igualat. En equips tan igualats l'encert juga un gran paper.»

Esperes un Nou Estadi dels dies importants?

«Sí, jo crec que sí. La gent em transmet això, que té moltes ganes que arribi el partit de diumenge. Cada vegada estem enganxant més gent. L’horari no és l’idoni, sobretot perquè ara hi ha una miqueta de fred, però jo crec que el partit, l’atractiu que serà, compensa tot això i jo crec que sí que tindrem una bona entrada.»

Ha passat poc més d’un mes de la derrota a Irun. Què ha passat aquest mes de novembre perquè l’equip estigui tan endollat?

«El dia d’Arenteiro va ser un punt d’inflexió, perquè ja el següent partit a casa va ser de moltíssim nivell. Contra el Real Unión me’n vaig molt orgullós del partit que fa l’equip, en les circumstàncies en les quals es juga, perquè, vam competir com animals i vam tenir ocasions. A poc a poc hem tingut la sort que els resultats ens han acompanyat i això fa que també la confiança dels jugadors creixi.»

S'ha de tenir especial cura de les individualitats per la qualitat del rival?

«T’enfrontes a un equip amb un pressupost molt alt, està invertint moltíssim. En no fer Play-off van tenir més temps per planificar i llençar-se abans al mercat. En un projecte com el seu, amb ambició de ser a dalt, amb un bon pressupost i amb temps, el normal és que facis una molt bona plantilla com la que tenen, per tant, haurem de controlar segur les individualitats.»

És un bon moment per enfrontar-se a la Cultural, aprofitant els seus mals resultats?

«Mantenir el nivell amb el qual van començar a nivell de resultats era complicat, han tingut dues punxades a casa, però, a nivell de joc està sent semblant a la resta que feien, però segurament una mica l’eficàcia en les àrees és el que està marcant una miqueta la diferència.»

Psicològicament, és un partit especial per l'oportunitat de posar-se a 2 punts del líder?

«Sempre volem guanyar, però quedarà molt, moltíssim. Fa poc estàvem a 12 punts, ara estem a 5, ha canviat tot molt ràpid en un mes, si ens posem a 2 quedarà molt i podem perdre l’avantatge ràpidament i si perdéssim el partit la podem recuperar. És evident que seria un cop de moral important si guanyem el partit, però l’hem d’afrontar sabent que queden moltíssimes jornades i passi el que passi hem de continuar amb la línia ascendent que porta l’equip, perquè això serà el que, al cap i a la fi, ens porti on volem.»

Què li pots dir a l’afició?

«L’afició tindrà una bona entrada segur, diria que serà un molt bon partit. Ja ho he dit més d’una vegada que quan hi comença a haver 5.000 persones a l’estadi s’escolta molt i estic segur que nosaltres li donarem l’energia des del camp i que en els moments que el rival tingui el seu bon moment durant el partit, que segur que el tindrà, amb la seva ajuda segur que el podem revertir abans i que vinguin a ajudar-nos, perquè estic segur que es veurà un bon partit i amb la seva ajuda tindrem més armes per intentar guanyar els tres punts.»