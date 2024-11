Nou conveni de col·laboració entre els hostalers i el Nàstic per potenciar el territori de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona suma forces amb un nou acord entre la Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la província de Tarragona (AEHT) i el Gimnàstic de Tarragona, dues institucions clau en l’àmbit turístic i esportiu del territori. Aquest conveni busca promoure valors com la col·laboració, el treball en equip, l’excel·lència i el sentiment de comunitat, reforçant així el vincle entre els sectors hoteler i esportiu.

Segons els responsables de les entitats, l'acord respon a la voluntat d'enfortir el sentiment de pertinença a la província i posar en valor el potencial de Tarragona com a destinació turística i com a referent esportiu.

Accions que uneixen esport i hostaleria

El primer fruit d’aquest conveni es podrà veure en cada partit del Nàstic amb el patrocini del «xut de la mitja part» per al que resta de la temporada. Els participants que aconsegueixin marcar un gol seran recompensats amb una experiència exclusiva: una estada amb allotjament i un àpat per a dues persones en alguns dels millors establiments associats a l'AEHT.

Aquesta acció no només busca dinamitzar els partits del Nàstic, sinó també promocionar l'hostaleria i el turisme de qualitat a la província, oferint experiències úniques i reforçant el posicionament de Tarragona com a destinació de primer nivell.

Compromís amb el territori

Amb aquest conveni, tant l'AEHT, coneguda com «la Federació dels 365 dies» pel seu suport constant al sector, com el Nàstic, símbol esportiu de Tarragona, reafirmen el seu compromís amb el desenvolupament econòmic, social i esportiu del territori. Aquesta aliança s’erigeix com un model de col·laboració entre entitats que aposten per la promoció de Tarragona i el benestar dels seus ciutadans.

El conveni suposa un nou pas endavant en l’estratègia conjunta de potenciar el valor afegit de la província i contribuir a la seva projecció nacional i internacional.