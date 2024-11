Vèncer un Celta Fortuna en auge, l’oportunitat del Nàstic per ser segon

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de superar amb comoditat i mestria la segona etapa del Tourmalet contra el Barça Atlètic, el Nàstic de Tarragona enceta avui un dels cims de la cursa contra el Celta Fortuna. El físic dels grana es posa a prova en aquest partit intersetmanal que també suposa tot un repte per als de Dani Vidal. Els tarragonins tenen a les 19.30 h l’oportunitat de sumar el cinc de cinc de victòries contra els filials aquesta temporada i col·locar-se en una suculenta segona posició, a cinc punts del líder. Per aconseguir-ho, el Nàstic haurà de batre un Celta Fortuna en auge.

El conjunt de Fredi Álvarez arriba al duel ajornat per la DANA en plena forma. Amb tot, el camí no ha sigut fàcil per als gallecs. El Celta Fortuna va renovar al complet la seva plantilla. Els referents de la temporada passada com Alfon González i Pablo Durán ara són habituals en el primer equip, mentre que d’altres figures van volar a la recerca de noves oportunitats.

D’aquesta manera, l’equip, ple de cares noves, va necessitar unes jornades d’adaptació a la categoria i a l’estil. De fet, no van sumar la primera victòria fins a la sisena jornada de lliga. Ara, arriben en una ratxa de 9 de 12 punts possibles, només perdent el duel contra la Cultural Leonesa. A nivell de joc, Fredi Álvarez ha tornat a establir un estil similar al del primer equip ple de jugadors d’alta capacitat tècnica i veloços en els contraatacs. A més, ara tenen noves estrelles entre les seves files.

El davanter Jordi Escobar és el pitxitxi de l’equip i un dels killers més destacats de la categoria. El català ha marcat un total de sis gols aquesta temporada, dos d’aquests la setmana passada contra el Tarazona. Escobar ja va ser un dels jugadors destacats de l’anterior campanya.

De fet, va ser una de les úniques notes positives d’un SD Logroñés que va acabar descendint. Amb 11 gols en 33 partits, va aconseguir un bitllet per continuar la seva carrera al filial gallec i, de moment, va pel camí de superar aquesta xifra. El davanter, d’1,88 metres d’alçada, té capacitat de lluitar contra els defensors i també de buscar els espais entre línies.

L’altre jugador destacat és Tincho Conde. El carriler del Celta Fortuna ha fet un pas endavant aquesta temporada després de ser menys habitual el curs passat. Conde és un lateral esquerre veloç que habitualment acompanya els atacs de l’equip des de segona línia. A més, enguany ha guanyat encert de cara porteria, anotant 3 gols, fet que l’ha sumat confiança a l’hora de definir a prop de l’àrea.

Pel que fa al Nàstic, Dani Vidal compta amb la plantilla al complet, amb l’únic dubte de Mario Rodríguez, que s’està recuperant d’unes molèsties. El tècnic grana segurament rotarà els seus jugadors, així que podria ser la primera oportunitat de veure David Concha a l’onze inicial. Avui, els grana també coneixeran el seu rival a la Copa del Rei.