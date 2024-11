Comença la segona meitat!

Centrada lateral d'Antoñín que Marc no remata per poc.

L'equip té confiança i això es nota. Els grana superen la pressió del Celta Fortuna amb una tranquil·litat increïble. A més, jugadors com Pol Domingo mostren també accions de bona qualitat tècnica per treure's oponents de sobre.

Contraatac veloç del Celta Fortuna. Quan els gallecs van filtrar una pilota a l'àrea, perfecta per al remat d'Escobar, Óscar Sanz ha aparegut del no-res per evitar el remat.

Dani Vidal va prometre rotacions i de quina manera

Ball de noms a l'onze del Nàstic. Rebollo ha entrat per donar descans a Varo i Óscar Sanz torna a l'eix de la defensa per deixar a Unai Dufur a la banqueta. David Concha suma la primera titularitat del curs per suplir Víctor Narro. A la davantera, parella inèdita amb Antoñín i Álex Jiménez, deixant i Pablo Fernández descansarà i és suplent. Això sí, el mig del camp no descansarà gaire, amb les tres peces habituals a l'onze sobre el terreny de joc des del primer minut.