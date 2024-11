L'SD Huesca, el rival del Nàstic a la segona ronda de la Copa del Rei

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona ja coneix el seu rival de la segona ronda de la Copa del Rei. L'SD Huesca de Segona Divisió s'enfrontarà al conjunt grana entre el 3 al 5 de desembre, amb dates encara per confirmar. El format de la competició estableix que l'eliminatòria serà a partit únic i el Nàstic, en ser equip de categoria inferior actuarà com a local i rebrà el conjunt aragonès al Nou Estadi Costa Daurada

Aquesta no serà la primera vegada que el Nàstic s'enfrontarà al Huesca aquesta temporada. De fet, el conjunt aragonès va ser el rival del Nàstic en el Trofeu Ciutat de Tarragona d'aquesta pretemporada. Llavors, el conjunt de Dani Vidal va guanyar el partit amb un gol de penal de Joan Oriol. Aquest va ser un duel plàcid en el qual el Nàstic va dominar un SD Huesca encara per carburar.

L'SD Huesca va tenir un inici de temporada trepidant, arribant a ser líder de la categoria. Actualment, els aragonesos són tretzens amb 20 punts i fa vuit partits que no guanyen un duel. Entre les files del Huesca hi ha un ex del Nàstic. Gerard Valentín és l'habitual extrem dret dels aragonesos. Valentín va estar al Nàstic durant tres temporades en les quals va assolir l'ascens a Segona amb el conjunt grana i la promoció a Primera divisió.

El director esportiu del Nàstic, Javi Sanz, va valorar l'enfrontament destacant que «és un rival que coneixem va estar aquí a la pretemporada. Ha canviat molt des de llavors sumant bastants fitxatges, però la dinàmica va ser positiva a l'inici de la temporada. Ara ens toca preparar el partit amb la màxima il·lusió i amb la intenció i les ganes de passar eliminatòria perquè volem fer un bon paper a la Copa».

El Nàstic de Tarragona actuarà com a local. En cas d'empat, el partit s'allargaria a la pròrroga i als penals. En cas de guanyar, el Nàstic accediria a la següent ronda contra un rival de Primera Divisió.

Fa dues temporades, el rival de segona ronda que li va tocar al Nàstic va ser el Málaga. Llavors, l'equip andalús estava enfonsat en la darrera posició a la Segona Divisió. Els grana van guanyar el duel per 2-1 amb gols de Pol Domingo i Pablo Fernández. Després de passar aquesta eliminatòria, els grana es van enfrontar a tot un Primera Divisió com és l'Osasuna, on va caure eliminat al temps de descompte perdent 1-2. Aquell Osasuna va acabar arribant a la final de la Copa del Rei.