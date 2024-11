De filial en filial a la segona posició (2-1)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Toc-toc, el Nàstic ja ha arribat i truca a la porta del líder. El conjunt de Dani Vidal va guanyar amb solidesa ahir contra el Celta Fortuna i escala cap a la segona posició. El tècnic va presentar un onze ple de rotacions, però la unitat B va donar la cara amb un golàs d’Álex Jiménez i una reacció immediata a l’empat amb una diana de David Concha. Tarragona ja espera la Cultural Leonesa en el duel d’aquest diumenge.

El Tourmalet grana va agafar ahir intensitat amb el partit intersetmanal. Dani Vidal va prometre canvis a l’onze i les rotacions van arribar en totes les demarcacions. Rebollo va entrar per Varo, Óscar Sanz es va situar amb Antonio Leal a l’eix de la defensa donant descans a Dufur i, a l’atac, David Concha va sumar la primera titularitat amb una parella inèdita a la davantera amb Antoñín i Álex Jiménez, deixant Pablo Fernández a la banqueta.

El fred va regnar en els primers compassos del partit ajornat contra el Celta Fortuna. Els minuts de tempteig van ser tímids, el Nàstic buscava la porteria, però amb tranquil·litat i baixant revolucions en la pressió. Amb tot, sense gaires esforços, els grana eren els amos i senyors de la pilota i, a base d’accions individuals, s’apropaven a la porteria del filial gallec.

Tot i això, el Nàstic no va necessitar apropar-se molt per marcar el primer gol de partit. David Concha va filtrar una pilota cap a Álex Jiménez i el davanter murcià, sense pensar-s’ho ni un segon, es va girar i va rematar amb potència cap a la porteria de Marc Vidal. Gairebé ni va mirar a la porteria, però l’obús va acabar al fons de la xarxa. El jove jugador es comença a fer gran a Tarragona, i això es nota amb el seu atreviment.

La reacció del Celta Fortuna va ser immediata. Els gallecs van filtrar una pilota a l’àrea, però allà estava Óscar Sanz per evitar cap risc. Els grana van tenir el segon aviat amb un contraatac que Antoñín va culminar amb una altra gran arrencada, però el seu tir el va bloquejar un defensor.

El Nàstic es trobava còmode amb la pilota. Dominava sense prémer l’accelerador, i això va fer que baixés revolucions i cedís la possessió al Celta Fortuna. En primera instància, el filial gallec va establir un domini estèril, sense generar cap perill, però els grana van pecar com el dia de l’Andorra i van deixar que el Celta guanyés confiança a força de tocar amb llibertat amb la pilota.

El control gallec, poc a poc, va aproximar-se a l’àrea grana i, llavors, el Celta Fortuna va demostrar el seu talent. Fer López, una de les grans esperances del planter gallec, va tornar el golàs al Nàstic amb un gran remat des de la frontal que Dani Rebollo no va atrapar.

En un tres i no res, la tranquil·litat del Nàstic es va esmicolar, però aquest equip va demostrar que té caràcter per no encongir-se. La reacció grana va ser immediata. Marc Fernández va tenir l’empat per partida doble. Primer amb un remat creuat que Vidal va atrapar i, el segon, es va quedar a mil·límetres d'empènyer al fons de la xarxa una centrada d’Antoñín.

La insistència grana va donar els seus fruits. Álex Jiménez, sempre atent, va pescar una pilota perduda i va deixar l’esfèric mort a la frontal. Gorostidi no s’ho va pensar i, amb l’exterior de la bota, va preparar un golàs, però la pilota es va estavellar a l’escaire. El rebot, però, va acabar dins. David Concha va estrenar-se com a golejador amb un tir que va colpejar la gespa per acabar superant Marc Vidal i posar el 2-1 tot just abans del descans.

El tercer va estar a prop a l’entrada de la segona meitat. Joan Oriol va guanyar la posició per la banda i va centrar cap al segon pal. Llavors, un defensor del Celta va refusar l’esfèric amb la fortuna de topar als peus de Marc Fernández, però el rebot va acabar a les mans de Marc Vidal.

Al minut 60, temps pactat, Dani Vidal va moure banqueta donant entrada a Dufur, Pablo i Narro. Amb els tres, els grana van sumar en criteri i control per buscar el tercer per sentenciar el partit. Malgrat els esforços, aquest no va arribar i, tot i patir una mica en els darrers instants de partit, el Nàstic va mantenir la calma i es va emportar la victòria i la segona posició.