Pablo Fernández, el davanter total del Nàstic

Pablo Fernández està en el seu millor moment. El davanter del Nàstic va tornar a marcar el darrer diumenge contra el Barça Atlètic amb un remat de cap inaturable per Astralaga. Aquesta diana és la tercera consecutiva de l’asturià, que ja va veure porta contra el Bilbao Athletic i l’Andorra.

Aquesta temporada, Pablo està decidit a trencar mites.

En la seva estada de grana, a l’asturià se’l coneix pel seu esforç sobre la gespa. Dona un cop de mà en defensa, baixa totes les pilotes, no dubta a endarrerir la seva posició per ajudar al mig del camp i cau a banda quan fa falta, però li faltava ser més golejador. Ara, això ja no és veritat. En tretze partits, Pablo Fernández ja ha marcat un total de 5 dianes, el que situa com el seu millor registre golejador des que està a l’entitat grana.

El Far de Candás és ja tota una institució a can Nàstic. El punta va aterrar a Tarragona la temporada 2021-2022 amb l’estrena de la Primera Federació i ja acumula 124 partits amb la samarreta grana. Pablo és un dels jugadors que més porta al club.

De fet, només és superat per Pol Domingo i Joan Oriol. Quan va arribar al Nàstic procedent del Cornellà, Pablo va haver de lluitar per minuts a la davantera de Raül Agné contra Edgar Hernández, Fran Carbià i Pedro Martín i des de fa dues temporades que ja ha esdevingut com a la peça fonamental de l’atac del Nàstic de Tarragona.

Contra el Barça Atlètic, l’asturià va tornar a despuntar fent el que millor sap fer: rematar de cap. Víctor Narro va iniciar la jugada del primer gol i, amb una passada entre línies, va habilitar el joc a Marc Montalvo, que estava desmarcat després d’executar el córner anterior.

El de Riudoms va tenir temps per aixecar el cap, analitzar la situació i centrar cap al segon pal. Allà, el Far de Candás es va transformar en el satèl·lit asturià i es va aixecar per sobre la resta per donar un cop de cap letal. La pilota va traçar una paràbola que Astralaga no va poder interceptar i els grana es van posar 1-0 en el marcador.

Pablo és, simplement, un especialista en les rematades de cap, i, amb aquest, ja suma 14 gols a la categoria amb la testa, ampliant el rècord històric de la Primera Federació. De fet, aquesta temporada acumula 5 gols i 4 d’aquests han sigut amb el cap.

A banda, durant el duel contra el Barça Atlètic va executar a la perfecció el seu joc que, normalment, es queda a l’ombra. L’asturià és una peça fonamental en la defensa dels córners del Nàstic, i també va bregar, com és habitual, amb la parella de centrals blaugrana. Aquest punt és, precisament, el més laboriós per al grana.

Amb els seus 1,92 metres d’alçada, la lluita contra els defensors sempre és desfavorable per a l’atacant. És habitual veure com pateix agafades a la samarreta i diferents cops, però o no són xiulats o la picabaralla acaba amb falta en atac.

Aquesta temporada, Pablo ha sigut el davanter titular en tots els partits. De fet, el seu paper és fonamental en el joc directe del Nàstic perquè, quan els partits es compliquen i la circulació de la pilota es dificulta, la millor sortida és buscar el davanter amb una passada en llarg i ell s’encarrega de baixar-la i distribuir el joc.

Enguany, a tota aquesta feina se li suma l’encert de cara a porteria. En tretze partits, Pablo ja ha igualat el total de dianes de la temporada 21/22 (5) i ha superat el del curs 22/23 (4). La temporada passada va ser la més golejadora. En aquella, Pablo va marcar en 7 ocasions, però va necessitar 23 jornades per completar el rècord actual. L’asturià buscarà allargar la seva bona fortuna de cara a porta demà a les 19.30 h contra el Celta Fortuna, un equip al qual l’any passat ja va marcar en dues ocasions.