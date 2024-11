Dani Vidal: «Noto que es trenca la barrera psicològica de tornar a il·lusionar-se i crec que ho necessitem tots»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, prepara una setmana carregada de partits. Entre lliga i copa, el conjunt grana jugarà quatre duels de manera consecutiva. Amb tot, el primer serà aquest dimecres contra el Celta Fortuna.

Preparació de la setmana

«De treball de camp no es pot fer res perquè no hi ha temps, la major part de l'anàlisi es va a través de vídeos, tot i que ja vam analitzar en el seu moment el Celta Fortuna. En aquests casos, et centres a recuperar els jugadors que tenen menys minuts a les cames, el que ens ocupa és més el nivell físic i estic convençut que demà competirem molt bé».

L'anàlisi del rival: Celta Fortuna

«És un equip que està creixent. Tenen un nivell tècnic molt alt i són molt atrevits a l'hora de jugar la pilota, atacant amb molts jugadors per dins. És un equip molt alegre que ens exigirà molt a nivell defensiu i en les pressions. Si som capaços d'aguantar les seves escomeses i aprofitar els espais, els posarem en problemes. Amb tot, és un equip que el temps els està posant en el seu lloc. Feia tres setmanes ja deia que tenien menys punts del que mereixien. Com a equip, tenen un joc molt similar al del primer equip, això diu que el club està treballant bé amb el filial».

Està el Nàstic en el seu millor moment?

«L'equip està creixent. Els resultats acompanyen a les bones sensacions sobre la gespa i la confiança dels jugadors. Guanyant partits, t'atreveixes més a tot».

La xifra màgica d'espectadors al Nou Estadi

«Quan comencen a haver-hi 7.000 espectadors, l'ambient canvia. És la xifra màgica. Estem molt contents quan hi ha 5.000 persones, perquè no paren d'animar, però la sensació de tots els que som a la gespa és que quan hi ha 7.000 persones tot canvia. És cert que es tracta d'un partit entre setmana, però les 19.30 h no és mal horari. Animo a tots els nastiquers a venir, perquè es nota molt quan hi ha una bona entrada. Crec que s'està trencant aquesta barrera psicològica de tornar a il·lusionar-se. És el que necessitem tots».

Sobreesforç amb tants partits seguits

«Ja vaig dir abans del partit del Barça que acabés com acabés, segur que no repetiria l'onze el dimecres. Crec que tots els jugadors estan fent mèrits per jugar i segur que hi haurà canvis. Mario Rodríguez ja s'està recuperant i la resta de jugadors estan disponibles. Diumenge tampoc repetirà l'onze».