El Nàstic serà representant català a l'Assemblea General de la RFEF

El Nàstic de Tarragona, juntament amb la UE Olot, ha estat escollit per representar el futbol català a l'Assemblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La decisió s’ha pres en una votació celebrada avui a la seu de la Federació Catalana de Futbol (FCF), que ha registrat una elevada participació dels clubs no professionals.

La candidatura del Nàstic ha estat la més votada de les quatre que competien, aconseguint el suport de 19 dels 36 clubs no professionals amb dret a vot, un resultat que destaca la confiança en el projecte de l’entitat tarragonina. La UE Olot, amb 18 vots, també formarà part d’aquesta representació, consolidant un equip català fort i unit per defensar els interessos del futbol no professional.

En un comunicat, el Gimnàstic de Tarragona ha expressat el seu agraïment als 35 clubs participants en la votació per la seva implicació en el futur del futbol català, destacant especialment el suport rebut de les entitats que han confiat en la candidatura grana.