El Nàstic celebra el Black Friday amb una promoció especial per als abonats

Amb motiu del Black Friday, el Nàstic de Tarragona ha llançat una promoció exclusiva per als abonats 2024-2025, amb entrades especials per als dos partits que es disputaran aquesta setmana al Nou Estadi Costa Daurada.

Els abonats podran adquirir una entrada a la seva zona per al partit de la jornada 11 contra el Celta Fortuna (dimecres, 27 de novembre, a les 19.30 h) per només 10 €, i rebran una entrada gratuïta per al partit de la jornada 15 contra la CyD Leonesa (diumenge, 1 de desembre, també a les 19.30 h). Cada soci podrà comprar fins a 4 entrades en aquesta promoció, respectant les condicions de la seva zona d’abonament.

Condicions especials de la promoció:

En cas que la zona d’abonament d’un soci estigui completa, es podrà optar per una zona de menor categoria.

La promoció està limitada a l’aforament disponible i s’aplica exclusivament en la venda online.

Les entrades pel partit contra la CyD Leonesa es podran descarregar 24 hores després d’haver realitzat la compra.

Per formalitzar la compra, caldrà identificar-se amb l’ID i el número de soci.

Quan i com comprar?

Les entrades es poden adquirir fins aquest dimecres, 27 de novembre, abans de l’inici del partit contra el Celta Fortuna. El procés de compra es realitza de manera exclusiva a través de la plataforma online del club en aquest enllaç.

El club es reserva el dret de modificar les condicions de l’oferta.