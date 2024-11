Final: Victòria del Nàstic al Johan Cruyff

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Entra Aziz per Oduro.

Entra Marc Fernández per Pablo,

Entra Gistau per Barberá.

Recupera Pablo, centra Narro i Jardí és queda sense espai per marcar.

per

Ocasió per Jardí !

per

Targeta groga per al Nàstic

Entra Dacosta per Garrido.

Jardí i Pablo mantenen el Nàstic per davant.

Targeta groga per al Nàstic

Gran partit de Pol Domingo. Ho atura tot per la dreta.

37'

Jardí culmina el contraatac

El segon de Jardí ha sigut un contraatac de llibre. Pablo Fernández ha avançat com un tren per la dreta, mantenint-se en peu malgrat les faltes del Barça. Una vegada a la frontal, li cedeix la jugada a Narro i, com si fos un assaig de rubgi, Narro li passa a Jaume Jardí perquè acabi la feina davant Astralaga.