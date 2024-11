David Concha: «Vaig sentir un orgull i una satisfacció amb la rebuda del Nou Estadi»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

David Concha va tornar a trepitjar la gespa del Nou Estadi Costa Daurada el diumenge contra l’Andorra després de complir els 12 partits de sanció. L’extrem va ser rebut com un heroi, amb una gran ovació d’un estadi dempeus. Tots els nastiquers inclòs el cos tècnic, tenien aquesta data marcada en vermell al calendari desitjant el retorn del de Santander, però qui més ganes tenia de tornar a sentir-se futbolista no era un altra que el mateix David Concha.

L’extrem ha estat gairebé cinc mesos sense jugar, complint els 12 partits de sanció imposats per la Federació. Tot i que va participar en la pretemporada grana com un més, no va poder competir com la resta. De fet, el jugador va destacar que aquest va ser el moment més dur: «Les primeres 4 o 5 jornades van ser les més dures. M’havia de fer a la idea de la nova rutina de treballar i esperar. Poc a poc em vaig adaptar i em va anar millor, organitzant-me sempre amb l’entrenador i el preparador físic durant els entrenaments».

Diumenge, Concha va trepitjar la gespa del Nou Estadi Costa Daurada i va ser rebut com un heroi. El de Santander va subratllar que «em va fer sentir un orgull i una satisfacció interna molt gran. Em vaig sentir molt estimat per l’afició. També crec que va ser un moment d’alleujament per a la gent. Va ser com el punt per oblidar tot allò succeït el curs passat i això es va veure reflectit en l’ovació. No va ser només per a mi, sino que va ser per a tots».

Entrenar i competir són dos mons diferents. Concha va assenyalar que «per una banda, em vaig sentir còmode i bé. Era un partit mogut i hi havia espais, i això m’afavoreix. A més, al costat de Joan Oriol tot és més fàcil, tenim una bona sintonia». D’altra banda, va apuntar que «el futbol és molt injust i, per molt que entrenis, la tensió d’un partit no es pot preparar. He d’agafar el ritme de la competició, però segur que tenir un calendari amb tants partits consecutius m’ajudarà».

Aquest tram inicial, David Concha l’ha viscut des de la barrera. De fet, es va mostrar «molt satisfet tant amb l’estil de joc com en el vestuari». A més, va analitzar la temporada i va assenyalar que «l’inici de curs de l’any passat va ser molt bo i va crear expectatives molt elevades. Però també vam tenir una ratxa de 8 partits que va ser més alarmant. Potser enguany no hem encadenat moltes victòries seguides, però estem a dalt amb un partit menys i això és important».

Sigui de titular o des de la banqueta, Concha tornarà a l’acció aquest diumenge en el duel contra el Barça Atlètic.