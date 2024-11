Albert Virgili torna al CF Pobla de Mafumet com a nou director esportiu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Albert Virgili s’incorpora oficialment com a nou director esportiu del CF Pobla de Mafumet. El seu nomenament ha estat aprovat per la junta directiva i el president del club, Eduardo Loma-Ossorio, qui confia en Virgili per liderar l’àrea esportiva del club en la temporada 2024-2025 a la Lliga Èlit. Virgili treballarà conjuntament amb Sergi Parés i Javi Sanz, membres de la direcció esportiva conjunta entre la Pobla i el Gimnàstic de Tarragona.

Loma-Ossorio ha destacat les qualitats de Virgili: «Estem molt satisfets de la seva incorporació. És un professional de primer nivell, amb experiència, coneixement i un valor afegit important: coneix bé el club. Estem convençuts que treballarà al màxim per intentar que aixequem el vol a la lliga».

Una trajectòria lligada al CF Pobla de Mafumet

Albert Virgili no és un desconegut al club pobletà. Com a futbolista, va viure dues etapes destacades (2006-2008 i 2009-2010), sent una peça clau en l’històric ascens a Tercera Divisió la temporada 2006-2007, quan va ser el màxim golejador de la categoria amb 31 gols en 34 partits.

Després de penjar les botes l’estiu del 2020, Virgili va assumir el rol de director esportiu del CF Pobla durant tres temporades (2020-2023), deixant una empremta significativa. També va liderar la coordinació del futbol base del club, aconseguint un salt de qualitat en aquest àmbit.

Virgili: motivació i vincles profunds amb el club

En la seva presentació, Virgili ha expressat la seva motivació i compromís amb aquest nou repte: «Les situacions en ocasions apareixen quan apareixen. Benvinguda és i, sincerament, qui em coneix sap que a La Pobla futbolísticament m’hi uneixen uns vincles molt forts. El club i un servidor treballarem per viure grans tardes al municipal i continuar formant futbolistes pel Nàstic».