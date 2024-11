David Concha, retorn amb efecte immediat per al Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona i l’Andorra van empatar el darrer diumenge en un xoc de forces i d’estils. L’1-1 a l’electrònic va ser el més just, tot i que els de Dani Vidal van acabar millor i ben podrien haver acabat marcant el segon, però no va ser un duel fàcil per als tarragonins. Amb tot, un protagonista va brillar sobre la gespa més que ningú i la seva entrada al camp va trastocar tant l’ambient a la grada com el joc al verd. El retorn de David Concha va despertar el Nàstic.

Andorrans i tarragonins van xocar estils al Nou Estadi. Els de Ferran Costa van imposar la seva llei al mig del camp, mentre que els de Dani Vidal van aconseguir fer mal amb una pressió perfectament executada. El resultat al final de la primera part va definir el partit fins al moment. Pablo Fernández va avançar l’equip aprofitant un error del porter Oier forçat per Antoñín, mentre que Lautaro de León va culminar una gran jugada trenada per posar l’1-1.

L’Andorra es va presentar com un equip més que potent a nivell individual. Amb el seu president Gerard Piqué present a la grada del Nou Estadi Costa Daurada, els de Ferran Costa van mostrar la seva millor versió. Concretament, l’extrem Joan Cerdà va ser qui més va brillar estavellant dues pilotes al pal amb dues grans accions individuals.

De fet, el conjunt andorrà va deixar el Nàstic a la lona durant l’inici de la segona part. Els de Dani Vidal necessitaven reaccionar per no acabar caient, i el tècnic grana va moure banqueta per donar entrada a David Concha. El retorn de l’extrem de Santander estava marcat en el calendari.

De fet, hauria d’haver tornat la setmana passada, però l’ajornament del partit contra el Celta Fortuna per la DANA el va fer esperar una setmana més. David Concha no saltava a la gespa del Nou Estadi Costa Daurada des de la final del play-off contra el Málaga. Llavors, va ser expulsat i la Real Federació Espanyola de Futbol el va imposar una dura sanció.

Concretament, el va allunyar dels terrenys de joc durant dotze partits. Diumenge, la condemna va acabar. La temporada passada, l’extrem era diferencial i, per aquest motiu, tots els nastiquers anhelaven el seu retorn. De fet, ja es va sentir la remor dels aplaudiments a la graderia quan va començar a escalfar per la banda.

Tots els aficionats el volien veure sobre el verd. Dani Vidal va destacar en el postpartit que «tothom que em trobava pel carrer aquesta setmana em preguntava si jugaria Concha. Això s’ho ha guanyat per com és com a persona i com a jugador».

Al minut 58, quan el lluminós va indicar l’entrada del dorsal 23, el partit es va aturar. L’afició present Nou Estadi Costa Daurada es va posar en peu per rebre el seu jugador amb una forta ovació que el de Santander va respondre amb aplaudiments tan bon punt va arribar al cercle central.

El tècnic grana va destacar que «jugadors, cos tècnic i afició ens sentim identificats amb ell perquè ell va pagar car les conseqüències d’aquell fatídic dia, per això el Nou Estadi es va posar en peu». Concha un jugador diferencial l’any passat, també ho va ser diumenge La seva entrada va donar oxigen a un Nàstic que semblava derrotat i el va transformar en dominador del partit.

Amb Joan Oriol com el seu habitual escuder per la banda esquerra, David Concha va protagonitzar tres ocasions de perill que ben podien haver acabat amb el 2-1. La primera amb un remat que ell mateix va executar, però que un central de l’Andorra va tapar amb pit.

Posteriorment, va efectuar dues centrades que ni Álex Jiménez ni Joan Oriol van poder enviar al fons de la xarxa, tot i rematar a l’àrea petita. Des de llavors, l’Andorra, dominant al final de la primera part i a l’inici de la segona, es va acabar diluint. El Nàstic només va trobar impediment en els seus contraatacs l’àrbitre Luis Bestard Servera que va interceptar tres jugades grana per estar mal posicionat.

Potser David Concha no és la panacea per solucionar tots els problemes de l’equip, però diumenge va demostrar ser el revulsiu que es necessitava tot i no poder competir durant gairebé cinc mesos. Fins ara ha entrenat a un alt nivell amb l’equip, però encara ha d’assolir ritme competitiu.

De fet, Dani Vidal va destacar que «poc a poc ha d’anar acumulant minuts. Ha estat entrenant a un gran nivell, però els partits sempre tenen aquell plus de nerviosisme i pressió que no es pot preparar en un entrenament». Amb Concha, el Nàstic va rebre la màgia que Víctor Narro no va poder donar. Els grana tenen un reforç de luxe a l’atac. David Concha, per fi, ha tornat.