Descans: Acaba millor l'Andorra

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

45' Descans Pablo i De León igualen el marcador en un partit amb més domini de la pilota de l'Andorra.

43' Targeta groga per a l'Andorra La veu Peña.

41' Control i De León Després del gol del Nàstic, l'Andorra s'ha fet amb el domini de l'esfèric. El control, al principi, era ineficaç, però, poc a poc, ha trobat el cami a la porteria de Varo. Luismi ha filtrat una passada a Lautaro de León entre els centrals i el punta no ha fallat davant Varo.

40' Empata l'Andorra



33' Bona aturada de Varo Remat des de la frontal que bloca Varo.

29' Pressió d'Antoñín i regal a Pablo Gol treballat del Nàstic. Els grana s'han mostrat incansables en la pressió durant tot el partit. Concretament, Antoñín s'ha deixat les cames per molestar a Oier. El porter de l'Andorra, davant la pressió, intenta passar la pilota a Morgado, però el central no se l'espera i Pablo la intercepta. En el mà a mà, Pablo no desaprofita el regal i marca.

28' GOOOOOOL DEL NÀSTIC

26' De nou Cerdà L'extrem de l'Andorra fa un forat a la defensa grana quan vol. Per sort, s'ha emborratxat de pilota i s'ha passat de regats i l'ha acabat perdent

22' Compte amb l'Andorra Josep Cerdà és un problema. L'extrem de l'Andorra fa i desfà com vol amb la pilota. Els andorrans no necessiten molt per generar perill, però el Nàstic aguanta.

16' La té Óscar Sanz! Jugada assajada en el córner igual que la del Bilbao Athletic. Centrada al primer pal i remat d'Óscar Sanz que desvia un defensor. Insisteix el Nàstic.

15' Moment de l'Andorra Després d'uns bons primers minuts del Nàstic, l'Andorra ha fet un pas endavant.

10' Al travesser l'Andorra! Josep Cerdà busca l'espai a la frontal a l'àrea i remata amb potència des de la frontal. L'obús s'ha estavellat amb el travesser de Varo. Fregant el golàs.

5' Pressió efectiva El Nàstic pressiona i provoca errades. Antoñín intercepta una mala passada, però el seu remat no ha arribat a porteria.

3' El Nàstic aguanta Jugada assajada de l'Andorra que tot i enllaçar passades, no ha aconseguit acabar amb un remat a porteria.

2' Falta perillosa a favor de l'Andorra A uns metres de la frontal de l'àrea. Perfecte per a una centrada.

1' Comença el partit! Mou la pilota el Nàstic.

Marc Fernández contra el seu exequip Partit especial també per a Marc Fernández. El tigre de Corbera de Llobregat és titular en el dia que s'enfrontarà contra el seu exequip, l'Andorra. Fernández va arribar el gener de 2023 del conjunt andorrà per millorar la situació convulsa del Nàstic. Ara, s'ha convertit en el segon capità i un dels màxims exponents del vestuari grana.

Torna Pablo Trigueros Pablo Trigueros, qui va ser un dels centrals titulars del Nàstic la temporada passada i golejador en les jugades d'estratègia amb 5 dianes, torna al Nou Estadi Costa Daurada amb el seu nou equip: l'Andorra. Trigueros és el primer exgrana que aterra a Tarragona, però no ho farà des de l'onze inicial. El central és suplent, així ho ha sigut des de fa quatre jornades. Mario i Álex López parlant amb Trigueros abans del partit.

El protagonista tot i no ser a l'onze inicial És el dia de David Concha. Gairebé cinc mesos després, l'extrem de Santander torna a estar disponible per a Dani Vidal. Concha ha entrenat fins ara amb l'equip com un més, però encara no té ritme de competició. D'aquesta manera, començarà el partit des de la banqueta, però té molts números d'estrenar-se avui.

Banqueta grana Rebollo, Biel Vicens, Gorka, Nil, Montalvo, Jardí, Álex López, Álex Jiménez, Mario, Tirlea i David Concha.

Onze de l'Andorra Oier, Iván Rodríguez, Alende, Morgado, Clemente, Molina Álvaro Peña, Luismi, Josep Cerdà, Manu Nieto i Lautaro de León.

Onze del Nàstic Alberto Varo, Pol Domingo, Unai Dufur, Antonio Leal, Joan Oriol, Ander Gorostidi, Óscar Sanz, Víctor Narro, Marc Fernández, Pablo i Antoñín.