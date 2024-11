L’Andorra de Pablo Trigueros, el rival dels partits d’emocions fortes

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona encetarà el Tourmalet grana aquest diumenge contra l’Andorra al Nou Estadi Costa Daurada. L’encontre promet ser d’alta intensitat, no només perquè l’equip de Gerard Piqué arriba en tercera posició i amb una victòria sota el braç, sinó perquè, en la història recent, els duels entre tarragonins i pirinencs han sigut d’emocions fortes.

La més recent va ser durant la pretemporada de l’any passat. Els andorrans es van emportar el trofeu Ciutat de Tarragona després de remuntar un gol del llavors debutant Jaume Jardí en qüestió de cinc minuts al final del partit. Amb tot, a la lliga va arribar una derrota més dura.

El 26 de gener de 2022, l’Andorra d’Eder Sarabria va passar per sobre del Nàstic de Raül Agné endossant un 0-3 a la primera mitja hora de partit. El protagonista d’aquell duel no va ser altre que l’ara segon capità grana, Marc Fernández. El tigre de Corbera va marcar el primer gol de penal i, al final de la temporada, va celebrar l’ascens a la Segona Divisió. Aquesta serà a primera vegada que es trobarà al seu exequip en lliga, així que serà un partit especial per al davanter.

L’altre partit que s’ha quedat en la memòria dels nastiquers va ser la victòria per 4-2 la temporada 20-21. Els grana perdien per 0-2, però en els darrers vint minuts de partit, amb un home menys, van remuntar amb el 4-2 amb un doblet de Brugui en un duel que va propulsar els grana per competir per l’ascens a Segona Divisió en un any de transició entre Segona B i Primera Federació.

L’Andorra de Ferran Costa també promet màxima dificultat. El conjunt andorrà arriba tercer i després de sumar una victòria que trencava una sequera de quatre partits. L’Andorra és, a nivell de plantilla, un dels equips cridats per lluitar per a la primera posició. Enguany s’ha reforçat de valent amb jugadors de talent com Lautaro de León, el veloç pitxitxi de l’equip amb 3 gols i passat al Celta Fortuna i Luismi Redondo, l’extrem que l’any passat va anotar 13 dianes amb l’Antequera.

A més, conserva jugadors de prestigi a Segona Divisió com Manu Nieto i el grec Christos Almpanis. El cervell de l’equip és Álvaro Peña, també amb tres gols. En defensa, s’han reforçat amb César Morgado i l’exgrana Pablo Trigueros, tot i que aquest no gaudeix del protagonisme que tenia a Tarragona. A nivell de joc, l’equip de Ferran Costa és fidel als seus principis i li agrada ser protagonista amb la pilota. A més, enguany ha sumat jugadors diferencials en les accions individuals.

Primer retorn

Pablo Trigueros és el primer exgrana que tornarà al Nou Estadi. El defensa ja ho va fer com a espectador en la victòria del Nàstic contra l’Osasuna Promesas. Diumenge, però, tornarà sobre la gespa, si Ferran Costa ho permet. El d’Herreruela de Oropesa va ser el central titular amb Nacho l’any passat, però a l’Andorra no té el mateix protagonisme. Trigueros ha perdut la titularitat en els darrers quatre partits, jugant només un minut en el darrer contra el Barakaldo.