Dani Vidal: «L'Andorra és una de les millors plantilles, a nivell individual i a nivell pressupostari»

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la tretzena jornada de campionat a Primera Federació. Després d'imposar-se a Lezama, els homes de Dani Vidal tornen al Nou Estadi per a enfrontar-se a l'Andorra en l'inici d'un mes de competició molt dur. El partit es disputarà diumenge a partir de les 17:30 h al Nou Estadi Costa Daurada.

L'Andorra és el primer rival del Tourmalet que li ve ara al Nàstic...

«Nosaltres sempre anem amb la mentalitat de guanyar, de sumar els tres punts, però és evident que fa temps que no juguem a casa, tenim un molt bon partit, davant un molt bon rival, però nosaltres amb aquesta màxima ambició de donar-li continuïtat a la victòria de l’altre dia com a visitants, a intentar continuar mantenint el nivell de joc que tenim a casa, i si fem tot això tindrem moltes opcions de guanyar, segur.»

Vizcaino s'incorpora al staff, que pot aportar?

«Necessitem un temps per conèixer-nos, però el que està clar és que és una persona amb una trajectòria com a futbolista molt bona i molt llarga, també en un staff tècnic a nivell mundial, i a poc a poc segur que aquesta experiència ens vindrà bé, segur. »

Torna Concha, que representa per a l'equip per a l'entrenador?

«La plantilla ha estat tota la setmana dient-li que segur que es posava a ploure i que s’ajornava una altra vegada el partit, estaven fotent bromes allà al pobre David. Parlant seriosament crec que és el que més va pagar la conseqüència d’aquell fatídic dia, crec que el noi ho ha portat de luxe, ha entrenat com un professional, com Déu mana, i al final estem contents perquè és un jugador més d’atac que tenim, una variant més, i al final no ens hem d’amagar, és un jugador que va tenir molts minuts la temporada passada, que va acabar a nivell espectacular, i que sabem o tenim la seguretat que en molt curt termini ens donarà bon rendiment segur.»

Ha de fer una petita pretemporada ara o està ja a nivell de competir tots els partits?

«És evident que igual un puntet de ritme de partit li pot faltar, però no et trobes amb un jugador que hagi estat entrenant sol o amb un jugador que vingui de l’atur, al final el to físic el té, el que li faltarà és el to competitiu, però de vegades quan parlem del to competitiu, sempre parlem de quan surts de lesió, no és el seu cas, ell ha entrenat a un nivell d’exigència física altíssim, igual que els altres, però el que sí que és evident és que surti de partida o surti en la segona part, no aguantarà 90 minuts a nivell competitiu el primer dia, hem d’anar posant-lo a poc a poc, però si hem d’utilitzar-lo d’inici ho farem.»

Dani, que pots dir de l'Andorra?

«Amb el canvi d’entrenador que van tenir ja la temporada passada, el registre va canviar bastant: Continuen tenint, per a mi, si no és la millor plantilla, una de les millors plantilles, a nivell individual i a nivell pressupostari, han anat molt forts al mercat. S’han reforçat molt bé: És evident que, poden tenir la pilota, però no deixen de mirar la profunditat, si han de ser directes ho fan, fins i tot algun partit han jugat amb tres centrals, no és l’Andorra que ens venia acostumant Eder Sarabia, que tenia un patró de joc molt marcat, és diferent, és més versàtil, no sumen tantes passades, però si ho han de fer, tampoc no els crema la pilota perquè tenen un nivell tècnic molt alt.»

Torna Pablo Trigueros que no està sent titular ara, què va significar per a tu com a entrenador entrenar-lo l’any passat?

«Crec que tots els jugadors per a mi que va ser-hi la temporada passada van guardar un bon record sempre, al final va ser una temporada on vam viure moments magnífics, Pablo es va comportar com un professional del primer a l’últim dia, ens va donar un rendiment molt alt, al final, en part, com dèiem sempre, el treball defensiu era de tot l’equip, però sí que és evident que al final en situacions límit, que hi ha jugadors que són més a prop de la porteria, la línia defensiva, el centrecampista defensiu o el porter sempre acaben tenint una incidència directa en accions límit que et pot salvar un gol i això pot significar els tres punts. Quan vegi, li faré una abraçada, no sé si al final o després del partit, però al final, diumenge el que vull és que se’n vagi sense cap punt d’aquí.»

Com està la plantilla? Arriba Gorka al partit?

«Gorka està a puntet ja. Ha fet pràcticament el 90% de setmana normal amb el grup, si l’haguéssim d’utilitzar algun minut jo crec que estaria disponible, acabarem de valorar després de l’entrenament de demà, però la resta de la infermeria està buida, ja recuperant a Gorka, per tant, notícia positiva aquesta. »

Tens la sensació que és un partit especialment important?

«És molt d'hora, està clar que guanyant és tot molt millor, però no per guanyar acendràs. Tenim un grup de partits a casa molt exigents, l'Andorra serà un equip que acabarà a dalt i si nosaltres podem agafar els tres punts, agafar aquest avantatge, a més amb el partit que encara tenim ajornat, i pots començar a posar endavant temes de gol average contra equips que saps que competiran amb tu, per un mateix objectiu, doncs molt millor. A més tenim ganes de donar-li una alegria a l’afició.»