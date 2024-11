El Nàstic es prepara per a la seva ascensió al Tourmalet al Nou Estadi

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona afronta diumenge el tram més exigent de la lliga del que resta d’any. Els grana es preparen per a l’ascens del seu particular Tourmalet de sis partits en menys d’un mes amb quatre disputats al Nou Estadi. El Tourmalet és mundialment reconegut com un dels ports de muntanya més difícils de superar i forma part del Tour de França.

Consisteix en un ascens constant i especialment dur per als ciclistes especialitzats en muntanya. Pel que fa al Nàstic, el seu Tourmalet comença diumenge a les 17. 30 h contra l’Andorra, tercer classificat i un dels cridats a liderar la categoria. Històricament, els duels contra l’Andorra no han sigut fàcils per al Nàstic.

L’any passat, el conjunt pirinenc va ser el rival del Nàstic en l’amistós trofeu ciutat de Tarragona, un partit en el qual el Nàstic va ser remuntat en els últims instants per acabar 1-2. El domini andorrà es va establir la temporada 21/22 amb una duríssima derrota per 0-3 al Nou Estadi que gairebé deixa tocat i enfonsat a Raül Agné.

L’última victòria grana contra l’Andorra no va ser senzilla, però sí èpica. Va ser el 15 de novembre del 2020, els grana van començar perdent per 0-2 i, amb Carlos Albarrán expulsat, el Nàstic va saber remuntar amb un doblet de Roger Brugué, un gol de Gerard Oliva i un altre d’Alex Quintanilla per posar el 4-2 definitiu.

L’ascens continuarà amb un nou port de muntanya el 24 de novembre a l’Estadi Johan Cruyff contra el Barça Atlètic. El filial blaugrana no ha començat de la millor manera. De fet, és quinzè, igualat en punts amb el primer equip en descens i suma set empats consecutius.

Amb tot, en els últims dos anys ha demostrat que, al final de la temporada, sempre és un equip que pugna per al play-off. L’any passat els grana els van domar en els dos partits, fet que deixa el Johan Cruyff com un port menys exigent.

Els grana acceleraran l’ascens amb el partit intersetmanal contra el Celta Fortuna el 27 de novembre. El Nàstic tornarà al Nou Estadi Costa Daurada per batre a un nou filial. Els gallecs també són habituals en les fases d’ascens i, malgrat que els de Dani Vidal els van guanyar en dues ocasions l’any passat, van haver de suar de valent per sumar dos 1-0, a domicili i a casa.

Aquella mateixa setmana, el Nàstic arribarà al punt més alt del Tourmalet amb la visita del flamant líder de la Primera Federació: la Cultural y Deportiva Leonesa. El conjunt lleonès és l’equip més en forma de tota la categoria, tot i que va perdre per primera vegada el darrer cap de setmana contra el Sestao River.

Ara mateix, la Cultural té nou punts d’avantatge respecte al Nàstic i acumula un rècord de 8 victòries, tres empats i una derrota amb 18 gols a favor i 7 en contra, el que el col·loca com el rival a batre. Els lleonesos no són al punt més alt del Tourmalet per casualitat, sinó que han mostrat ser l’equip més regular i resolutiu. De fet, contra el Sestao River, tot i perdre, van estavellar una pilota al pal a l’últim minut.

No hauria sigut el primer empat en els darrers cinc minuts de partit, enguany ja ho han fet tres vegades i també han sumat una victòria en el descompte. A més, l’equip compta amb jugadors capaços de marcar diferències com Manu Justo, pitxitxi amb cinc gols, i el talentós extrem Luís Chacón amb quatre. Sense dubte, serà el duel més difícil que ha d’afrontar el Nàstic, i més tenint en compte que només tindrà tres dies per descansar i preparar-lo.

El següent port de muntanya tampoc permetrà cap descans. El Nàstic haurà de disputar la següent ronda de la Copa del Rei del 3 al 5 de desembre. Com que encara hi ha partits per disputar, els que van ser ajornats per la DANA, el sorteig no s’ha fet. Per tant, l’entitat grana desconeix el rival i el dia exacte. Amb tot, serà un rival de Segona Divisió, així que el Nàstic, en ser d’inferior categoria, actuarà com a local i el partit es disputarà al Nou Estadi.

Finalment, el Tourmalet clourà el cap de setmana del 8 de desembre, amb horari per confirmar per part de la Federació, amb una nova visita amb un candidat per al play-off com és la Ponferradina. Si el Nàstic supera el Tourmalet, amb la majoria dels partits a casa, donarà tot un cop de puny a la classificació.

Nivell extra

El Nàstic tindrà un partit afegit que s’hauria de disputar en la primera quinzena de desembre, l’eliminatòria de Copa Catalunya. Els grana, com equip de Primera RFEF, entren a la competició en la 7a eliminatòria. La sisena, ara en joc, acabarà el 27 de novembre, així que el Nàstic jugarà contra un equip d’inferior categoria. Una dificultat afegida per als grana serà el canvi de superfície amb camps de gespa artificial.