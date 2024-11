El retorn de David Concha: l’extrem del Nàstic torna diumenge després de cinc mesos d’aturada obligada

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana, el Nàstic de Dani Vidal recupera a una de les seves peces més importants de l’atac: David Concha. Han passat 148 dies, 21 setmanes gairebé 5 mesos i 12 partits oficials des de la seva darrera aparició, però l’extrem de Santander podrà debutar aquest diumenge amb la samarreta grana contra l’Andorra al Nou Estadi Costa Daurada.

El seu retorn es va veure postergat en una setmana després que el partit contra el Celta Fortuna fos suspès per la DANA. D’aquesta manera, va haver de complir l’últim dels 12 partits que tenia de sanció contra el Bilbao Athletic el darrer dissabte.

L’extrem de Santander va jugar el seu darrer partit amb el Nàstic en la final del play-off d’ascens contra el Málaga, on va ser expulsat amb una vermella directa al final del partit. Concha va ser un dels més damnificats per les sancions que va imposar la Real Federació Espanyola de Futbol al Nàstic.

Concretament, el de Santander va rebre sis partits de sanció «per gesticular i cridar de manera ofensiva a l’àrbitre principal», dos partits més per «negar-se a abandonar el terreny de joc en veure la targeta vermella» i, finalment, quatre partits més per «buidar una ampolla d’aigua» sobre un dels àrbitres.

Aquesta sanció, però, no va ser un impediment perquè tant club com el jugador signessin l’ampliació de contracte fins al juny de 2025 amb una temporada més opcional. David Concha va ser un dels jugadors més diferencials la temporada passada.

L’extrem va tancar el curs amb 3 gols anotats i dues assistències en 28 partits, comptant els de la promoció. De fet, va ser en aquest darrer tram de la temporada quan més va brillar, marcant a la Rosaleda i assistint a Gorostidi perquè marqués el gol de l’empat a Ceuta en el darrer minut de partit.

Durant la temporada no va gaudir de la regularitat desitjada per culpa de les lesions. Aquestes el van apartar dels terrenys de joc en dos trams de dos mesos al gener i al maig, però quan el van deixar, va mostrar detalls d’un jugador de categoria superior.

Concha destaca per ser un jugador de qualitat amb bon peu en les seves centrades. Gràcies al seu peu els grana van sumar l’empat contra el Ceuta i contra el Deportivo al Nou Estadi Costa Daurada. A més, també té un talent especial a l’hora d’encarar el rival, convertint-se en un mal de cap per als defensors rivals que s’entenia a la perfecció amb el seu company a la banda Joan Oriol.

Més alternatives a l’atac

Concha té moltes ganes de tornar a trepitjar la gespa del Nou Estadi. Dani Vidal va destacar en la prèvia contra el Bilbao Athletic que «al nano se li van fer molt més dures les primeres quatre setmanes de sanció que aquestes últimes. Estem segurs que quan tingui minuts ens oferirà molt. Està entrenant com si pogués competir».

La realitat és que la banda esquerra del Nàstic ha estat ben coberta amb un nom propi: Víctor Narro. L’extrem balear és ara el millor fitxatge d’aquest mercat d’estiu del club grana. De fet, en aquests onze partits, Narro ha sumat un gol i sis assistències, les mateixes que va assolir Borja Martínez, màxim assistent l’any passat, en tota la temporada.

L’arribada de Concha apuntalarà encara més l’atac de Dani Vidal. De fet, poder gaudir de l’extrem de Santander serà tot un luxe per al tècnic grana, que veu com les seves opcions tant a l’onze com des de la banqueta es multipliquen quan més ho necessita.

Per una banda, Concha és el revulsiu perfecte que necessita el Nàstic quan Víctor Narro es queda sense benzina. També pot compartir titularitat amb Narro, jugant per la dreta o, fins i tot, Dani Vidal el podria donar més llibertat i situar-lo a la mitja punta, tal com va fer Andy Escudero l’any passat.

Sigui on sigui, està clar que Concha serà una peça important per al Nàstic. Es podria dir que és el primer fitxatge d’hivern d’un equip que ja és potent ofensivament i que, amb Concha, ho és encara més.