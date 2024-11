El gol reactiva el Nàstic i Alberto Varo continua sent protagonista

Verificat per

La veu Marc Fernández per agarrar a un rival de la samarreta. Groga dubtosa, però l'àrbitre la treu.

Targeta groga per al Nàstic

Primer córner i primer encert del Nàstic. Després d'un inici de partit a l'ombra del Bilbao Athletic, ha aconseguit marcar en la primera ocasió que ha tingut amb la seva arma secreta: les jugades d'estratègia. Córner. Víctor Narro centra en curt al primer pal on és Marc Fernández. L'11 del Nàstic remata a l'escaire i marca davant la passivitat defensiva del Bilbao Athletic que, sorpresos, han fet l'estàtua.

Vola l'Águila i treu els punys per aturar el que hauria sigut tot un golàs de la frontal de Canales.

El Nàstic de Tarragona afronta un mes ple de partits de tres competicions diferents. Avui dia 9 el Nàstic enceta el Tourmalet contra el Bilbao Athletic. Això continuarà amb el FC Andorra el 17 de novembre, contra el Barça Athletic el 24 de novembre, contra el Celta Fortuna el 27 de novembre i contra la Cultural Leonesa l'1 de desembre. Seguidament, del 3 al 6 de desembre es jugarà la segona ronda de la Copa del Rei i el 8 de desembre tancarà el Tourmalet contra la Ponferradina. Com a 'bonus track', els grana jugaran en aquest primer terç de desembre el partit de Copa Catalunya.

Mikel Santos, porter suplent del Bilbao Athletic, serà l'encarregat de defensar la porteria local avui. El basc, d'1,82 metres d'alçada, s'estrena enguany al filial de Lezama. Enguany, Santos ha jugat tres partits, no ha rebut cap gol i han sigut, precisament, les tres victòries que ha aconseguit el Bilbao Athletic. El porter titular, Oier Gastesi, va anar convocat amb el primer equip en el partit d'Europa League del dijous contra el Ludogorets de Bulgària.

Primera titularitat d'Álex López a Lliga

El migcampista grana estrena titularitat avui a la Lliga. Álex López, qui va aterrar a l'estiu com un dels fitxatges més potents del club, juga avui la seva primera titularitat a la Primera Federació després de sumar la titularitat a la Copa del Rei. D'aquesta manera, Dani Vidal estableix un tribot al mig del camp amb Óscar Sanz i Álex López com a homes més endarrerits i Ander Gorostidi com l'enllaç a la mitjapunta.