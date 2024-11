El Nàstic de sempre (1-3)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de sempre ha tornat. Ja deia Dani Vidal a la prèvia que no eren un equip de dues cares, i contra el Bilbao Athletic ha mostrat la millor cara de la temporada, la del Nàstic del Nou Estadi. Els grana han sabut adaptar-se a un Bilbao Athletic potent en els primers minuts i, gràcies a la pissarra d'Iván Moreno i l'efectivitat de cara a la porteria han encarrilat un partit que han acabat per rematar a la segona part amb un joc valent i sense fer passos enrere.

Dani Vidal encarava el duel a Lezama amb un nou sistema. Álex López va sumar la seva primera titularitat a Lliga per formar un centre del camp de tres homes amb Óscar Sanz al seu costat i Gorostidi com a home avançat que enllaçava amb Pablo Fernández. L'objectiu era clar, controlar la pilota per dominar el duel, però la teòrica es va esmicolar a la pràctica en els primers minuts de partit.

El Bilbao Athletic va mostrar les seves urpes ben aviat. En la segona acció de partit, els bascs van elaborar una transició que va acabar amb un remat des de la frontal de Varela que va aturar Alberto Varo de forma providencial. Poc després, Canales driblava a Joan Oriol per buscar porteria de nou, però aquesta vegada el cap d'Unai Dufur va interceptar la jugada.

El lleó va rugir, però es va trobar contra l'Àguila de la Canonja. El filial basc dominava l'esfèric. De fet, el Nàstic no aconseguia fer tres passades. En deu minuts, els bascs ja havien executat tres córners i els remats a porteria eren comuns. Canales era el jugador més actiu des de la frontal, però Alberto Varo no en deixava passar ni una. Després de vint minuts de bombardeig d'ocasions a la porteria grana, el Nàstic començava a treure el cap. Si no funcionava el joc pel mig del camp, el pla B era posar pilotes llargues a Pablo Fernández i que aquest inventi. I va funcionar, perquè en una d'aquestes els grana van obtenir el primer córner del partit

En el pitjor moment de l'equip i sense remats a porteria, va aparèixer la pissarra d'Iván Moreno. Els grana no van deixar passar el córner sense inventar, així que Víctor Narro va centrar al primer pal amb una passada rasa i potent cap a Marc Fernández. El segon capità del Nàstic estava en el seu lloc i no va dubtar per enviar l'esfèric a l'escaire mentre que tots els jugadors del Bilbao Athletic van fer l'estàtua.

El gol va igualar el partit a nivell de joc. Tot i que Alberto Varo va tornar a salvar a l'equip, els grana van fer un pas endavant i el premi va acabar arribant. Va ser una jugada en dos actes. Primer, Pol Domingo va centrar a l'àrea cap a Pablo Fernández, però tot i que el porter Santos va sortir per refusar-la, no va arribar. La pilota li va caure a Víctor Narro que, amb un gest de qualitat amb l'exterior de la bota, la va tornar a posar al punt de penal. Llavors, Pablo no va fallar, va marcar el 0-2 amb un remat creuat amb el cap i va ampliar encara més el seu rècord personal de màxim golejador de la categoria amb la testa

A la segona part, el lleó es va tornar a despertar. El Bilbao Athletic, amb necessitats evidents per un 0-2 en contra, va fer un pas endavant en els primers minuts. Primer va avisar Hierro amb un tir amb l'esquerra que va sortir llepant el pal esquerre, però a la següent jugada va entrar. Centre lateral per la dreta, Varela li guanya la posició a Dufur i, amb un tir de car creuat, marca l'1-2 que va tornar a posar els bascs en el partit.

Els fantasmes de Lugo van començar a aparèixer, però, aquesta vegada, el Nàstic els va aturar de cop. Els grana no van fer passos enrere, sinó que van agafar impuls per buscar el tercer. Óscar Sanz la va tenir amb una rematada potent a la sortida d'un córner que es va estavellar contra el pit d'un defensor local. Els grana van créixer gràcies a Jaume Jardí, que feia i desfeia com volia per l'esquerra i, de fet, va ser protagonista per tancar el duel. El reusenc va convertir una recuperació d'Álex Jiménez en una ocasió clara de gol. No només es va guanyar la posició dins de l'àrea, sinó que va saber aguantar la pilota fins que la va servir en safata a Gorostidi perquè el basc, format al planter de la Real Sociedad B, anotés l'1-3 definitiu

El Nàstic no només va saber patir en els moments de dificultat, sinó que va aprendre a agafar impuls per matar el partit i sumar una victòria i bones sensacions a domicili.