El fons d’armari del Nàstic, a prova en un mes ple de partits de tres competicions diferents

El Nàstic de Tarragona afronta un mes d’alta intensitat. En el que resta de novembre fins a inicis de desembre, els grana hauran de jugar un total de vuit partits entre la Lliga, la Copa del Rei i la Copa Catalunya, que es jugarà, previsiblement, a inicis de desembre. Dani Vidal haurà de gestionar la plantilla per evitar sobrecàrregues i el mes es presenta com una prova de foc per al fons d’armari grana.

La unitat B del Nàstic va tenir la seva oportunitat en la primera ronda de la Copa del Rei. El duel del passat dimecres va ser protagonitzat amb un gran nombre dels habituals suplents del conjunt grana. Alguns, com Álex López, Mario Rodríguez i Alexandru Tirlea van ser titulars per primer cop.

El cas del migcampista és especial. Álex López va aterrar al Nàstic aquest mercat d’estiu com un dels jugadors del centre del camp més buscats de la categoria. El jugador, amb experiència a Segona Divisió, va arribar per ser titular, però la falta de ritme de les primeres setmanes i l’estat de forma d’Ander Gorostidi l’han deixat, de moment, com una opció des de la banqueta. Aquest tram de temporada, el migcampista tindrà una oportunitat que no podrà desaprofitar.

El partit ajornat del Celta Fortuna deixa un tram final amb quatre partits en dues setmanes amb tres d’aquests al Nou Estadi. Dimecres 27 els grana reben el Celta Fortuna, diumenge següent, la Cultural Leonesa arribarà a Tarragona i, entre el tres i cinc de desembre, disputaran la seva segona ronda a la Copa del Rei contra un rival de Segona Divisió, previsiblement. Finalment, acabarà la setmana al camp de la Ponferradina.

L’atac està cobert

La demarcació que menys preocupa és la davantera. Álex Jiménez va demostrar contra l’SD Ibiza que vol aprofitar la seva oportunitat al Nàstic. L’andalús va mostrar personalitat marcant tot un golàs des del mig del camp quan va veure el porter rival avançat. A més, Jiménez ja ha deixat a la banqueta a Antoñín en els darrers dos onzes inicials, fet que deixa a Dani Vidal amb una bona rotació a la punta d’atac.

En el cas dels extrems, el tècnic del Nàstic comptarà a partir de la setmana que ve amb David Concha. A més, Mario Rodríguez també va estar participatiu contra l’SD Ibiza i ha demostrat que està preparat per aprofitar una oportunitat que no li arriba des dels vuit minuts que va jugar contra la Real Sociedad B, ara fa un parell de mesos.

Pel que fa a la defensa, Óscar Sanz serà necessari per cobrir la rotació, perquè Gorka Pérez continua recuperant-se de la seva lesió. A les bandes, Joan Oriol i Pol Domingo són indiscutibles, però hauran de descansar en algun moment i el Nàstic necessitarà, llavors, la millor versió de Nil i Tirlea. Amb tres competicions diferents en un mes, canvis de gespa inclosos, el Nàstic ha de demostrar que té amplitud de banqueta per afrontar amb garanties tots els reptes.