Els exjugadors del Nàstic viuen la temporada amb llums i ombres en els seus equips

La plantilla del Nàstic de la darrera temporada es va guanyar un lloc especial al cor de tots els nastiquers. El grup va formar un vincle amb l’afició i es va quedar a deu segons de l’ascens. Aquest estiu, dels vint-i-quatre jugadors que van formar part d’aquell Nàstic, onze van volar per unir-se a diferents projectes i viuen la temporada amb llums i ombres en els seus equips.

L’únic exgrana que no va poder jugar aquest cap de setmana és Alan Godoy. Qui va ser el llampec del Nàstic, es va incorporar el darrer estiu a l’Eldense de Segona Divisió. Com a equip valencià, el seu partit contra el Huesca va ser ajornat. L’inici de l’excrack grana a l’Eldense ha sigut una mica discret. De moment, ha disputat set de les onze jornades, només sent titular en tres.L’Eldense se situa en posicions de descens i Godoy encara no ha pogut gaudir del protagonisme de cara a porta que va tenir amb el Nàstic.

A Primera Federació competeixen un total de cinc exgrana i tres són en el grup del Nàstic, així que tornaran al Nou Estadi Costa Daurada. Alguns d’aquests gaudeixen de la regularitat que desitjaven que no van tenir a Tarragona, mentre que d’altres han vist com la seva presència als onzes inicials s’ha reduït.

En aquest punt estan Pablo Trigueros i Nacho González. La parella de centrals titulars de la darrera temporada del Nàstic no tenen la mateixa sort per separat en els seus respectius equips. Nacho, concretament, va agafar les maletes cap a l’Intercity després de no acceptar l’oferta de renovació del Nàstic. L’andalús, però, encara no ha jugat cap partit perquè va complir a l’octubre els seus partits de sanció.

El de Pablo Trigueros és un cas diferent. El central, que també va descartar la renovació a l’estiu, va marxar a l’Andorra i, enguany, està bregant per la titularitat. Trigueros va encetar la temporada com a titular en el seu nou equip i va jugar un total de sis partits des del primer minut, però en el darrer mes ha vist com la seva presència es reduïa.

Després de la derrota per 2-0 de l’Andorra contra el Zamora, es va veure relegat a la banqueta durant dos partits. De fet, no va jugar fins al darrer partit contra l’Ourense, quan va sortir al segon temps després que César Morgado, el central titular, fos expulsat. Trigueros serà el primer exgrana en tornar al Nou Estadi, perquè la setmana que ve el Nàstic jugarà contra l’Andorra la 13a jornada de lliga.

Amb més presència

Andy Escudero, Gorka Santamaría, Iker Recio i Álex Mula són jugadors importants en els seus equips aquest inici de temporada. Els quatre jugadors van abandonar el club aquest estiu. Mula i Escudero, sense rebre oferta de renovació, mentre que Santamaría rescindint el contracte per mutu acord amb el club. Mentre que Recio va tornar al seu club d'origen en finalitzar la seva cessió.

Andy Escudero ha trobat la seva nova casa l’AD Ceuta. L’extrem d’Alacant, que va ser una de les peces importants del Nàstic durant gran part de la temporada, és ara l’estrella del primer rival del Nàstic en el darrer play-off d’ascens. Escudero ha disputat amb l’equip nou dels onze partits, tots com a titular. De fet, va destacar especialment el darrer cap de setmana anotant el seu primer hat-trick de la seva carrera contra el Real Murcia.

Pel que fa a Álex Mula, l’extrem barceloní ha estat present en tots els partits d’aquesta temporada menys el darrer, que va ser de forma obligada per complir una sanció. Mula ha acumulat set titularitats i tres partits des de la banqueta, convertint-se en un home important en l’esquema de Javi Rey i suma tres assistències.

Qui no s’ha perdut cap partit és Gorka Santamaría. El davanter va fitxar per l’Unionistas de Salamanca aquest estiu després de sumar una temporada decebedora a can Nàstic. Les lesions i el seu rendiment el van privar de la regularitat sobre la gespa, però també va tenir moments per brillar de grana marcant el 2-0 contra el Málaga en la final del play-off.

El basc és titular indiscutible a Salamanca i acumula 10 partits des de l’inici i només un des de la banqueta. En aquestes onze jornades ja s’ha estrenat de cara a porta. De fet, va marcar el primer gol de la temporada de l’Unionistas, una diana especial perquè el club popular sempre la dedica a la desapareguda UD Salamanca.

D’altra banda, Iker Recio, quart central i suplent de Joan Oriol la temporada passada, ara és un home important amb l’Antequera. Recio acumula 8 partits i forma part de la segona millor defensa del Grup 2 amb només 8 gols rebuts en 11 partits.

Borja Martínez tot just ha començat la seva aventura a l’SK Khabarovsk, equip de la ciutat de l’extrem orient rus i que fa frontera amb la Xina que milita Segona Divisió de Rússia amb el qual ha disputat 4 partits, només dos com a titular. Finalment, Dani Parra i Maurizio Pochettino es troben en Segona Federació. El primer encara no ha debutat amb el Lleida i, el segon, es va trobar amb el Nàstic a la Copa del Rei amb l’Ibiza Islas Pitiusas.

Un cas especial és el de Marc Álvarez. El torrenc encara forma part de la disciplina grana, però enguany juga cedit al Tarazona. A l’equip aragonès ha jugat vuit partits, tres com a titular i cinc des de la banqueta.