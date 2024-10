El Nàstic guanya l’SD Ibiza (1-2) i es classifica per a la següent ronda de la Copa del Rei

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

La Copa del Rei es jugarà al Nou Estadi Costa Daurada. El Nàstic de Tarragona va superar el tràmit contra l’SD Ibiza i es classifica per a la pròxima ronda de la competició. Óscar Sanz finalitzant una jugada d’estratègia i una genialitat des del mig del camp d’Álex Jiménez van ser suficients per encarrilar un duel que va ser dominat pels grana, tot i rebre un ensurt amb l’1-2 al final de l’encontre i amb Montalvo expulsat.

Dani Vidal va preparar un onze de garanties barrejant jugadors titulars amb els menys habituals per assegurar l’objectiu. Donant l’oportunitat des de l’onze a Tirlea, Nil Jiménez i Álex López.

El conjunt grana va sortir decidit a imposar la seva llei contra un equip de categoria inferior, i ho va aconseguir. Els grana perforaven la defensa local per les bandes i els atacs constants van oferir també faltes perilloses.

Les jugades d’estratègia van tornar a ser efectives. Álex López va penjar la pilota cap al segon pal, on era Óscar Sanz, ahir com a central. El grana va controlar amb calma i va creuar el tir per sorprendre a l’SD Ibiza per marcar el primer gol del partit.

La rèplica va venir dos minuts després, amb un xut ras entre les cames dels defensors del Nàstic del davanter de l’Ibiza, Mario, que va bloquejar Rebollo amb el peu. Aquesta va ser una de les darreres ocasions de perill dels illencs, perquè el Nàstic els va aconseguir ofegar amb la pilota i amb la pressió.

Als vint minuts de partit va ocórrer la màgia. Álex Jiménez va veure al porter Torrelavid avançat, va emular a Jaume Jardí contra l’Ourense per marcar el 0-2 amb tot un golàs des del centre del camp. Amb l’avantatge en el marcador, el Nàstic va establir un control amb la pilota que no va donar opcions als eivissencs.

A la segona meitat, els grana han tingut el tercer en múltiples ocasions. Primer, amb un gran contraatac liderat per Mario Rodríguez que Nil no va poder finalitzar i, poc després, amb una gran jugada trenada entre Narro i Jardí que va acabar sortint fora per ben poc. A més, va poder debutar Biel Vicens en el darrer quart d’hora.

Amb tot, com no podia ser d’una altra manera, els grana van acabar per patir. Bengoetxea va marcar l’1-2 a falta de tres minuts per al final rematant tot sol una centrada lateral. A més, els grana jugaven amb un home menys després que Montalvo colpegés amb la cama a un rival quan tractava de refusar una pilota.

El Nàstic va saber tancar l’encontre i serà present a la pròxima eliminatòria de la Copa del Rei al desembre.