El Nàstic es prepara per una setmana clau sense temps per a lamentar-se

El Nàstic de Tarragona no té temps per lamentar-se després de la derrota patida al camp del Real Unión de Irún. El conjunt de Dani Vidal afronta una setmana clau amb doble ració de futbol. Demà, l’expedició grana partirà per disputar la primera ronda de la Copa del Rei a Eivissa i, dissabte, els grana rebran al Nou Estadi Costa Daurada al Celta Fortuna.

El conjunt de Dani Vidal va plantar cara i es va adaptar a les adversitats del terreny, però va acabar caient de nou a domicili. Els partits lluny del Nou Estadi Costa Daurada són el martiri personal del Nàstic aquesta temporada. De fet, després de la victòria contra l’Amorebieta per 0-1 a l’últim minut, els grana han sumat tres derrotes contra Barakaldo, Arenteiro i Real Unión i un empat contra el Lugo. De fet, els grana acumulen un parcial de set gols rebuts de forma consecutiva i cap a favor com a visitants.

En moments durs de la derrota, qualsevol jugador i entrenador vol tornar a jugar com més aviat millor i la Copa del Rei s’ha convertit en la medicina que necessita l’equip per a canviar la tendència. El conjunt de Dani Vidal jugarà demà contra l’Ibiza Islas Pitiusas, equip de Segona RFEF a la Copa del Rei. Els grana només han tingut dues sessions per a preparar el duel.

Amb tot, els tarragonins afronten amb il·lusió una competició que en el passat va donar alegries als nastiquers. El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va assenyalar que «el nostre objectiu és aconseguir passar a la següent ronda». D’altra banda, Marc Fernández, segon capità del Nàstic, va assenyalar que «la Copa mai dona mandra, nosaltres li donem molt de valor i esperem passar l’eliminatòria».

Ara mateix, aquesta competició és una arma de doble tall per als grana. En cas de poder guanyar, els grana agafarien impuls i es traurien les males sensacions del duel contra el Real Unión per tornar a la lliga amb força. A més, també serà l’oportunitat dels jugadors menys habituals de sumar minuts i confiança. En cas contrari, una eliminació convertiria el duel contra el Celta Fortuna en un partit a guanyar de forma obligatòria.

La darrera temporada els grana també van rebre la Copa del Rei en un dels mals moments. Els de Dani Vidal van caure contra el Deportivo a domicili i, llavors, van haver de jugar al camp de l’Orihuela tot just abans de jugar contra l’Osasuna Promesas. El resultat va ser eliminació a la tanda de penals i, posteriorment, va caure contra el filial navarrès posant a l’equip en el primer cop de la temporada.

Posteriorment al duel contra l’Ibiza Islas Pitiusas, els grana tornaran a tenir dos dies per preparar-se de cara al duel contra el Celta Fortuna. De fet, de la mateixa manera que la darrera temporada, els grana tornaran a jugar contra un equip filial que arribarà més descansat i preparat, perquè no ha de participar en la Copa del Rei.

Els grana tenen aquesta setmana un doble repte i estan decidits a aprofitar-ho de la millor manera. La primera pedra en el camí serà l’Ibiza Islas Pitiusas, demà.