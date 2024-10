El Nàstic Femení continua imparable i supera per 7-0 a l’AE Ramon Sicart

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

A aquest Nàstic no hi ha qui l’aturi. El conjunt femení va sumar el darrer diumenge la quarta victòria consecutiva després de superar per 7-0 a l’AE Ramon Sicart. L’equip entrenat per Fran Rodríguez va mantenir d’aquesta manera el lideratge del grup 7 de la Segona Divisió catalana.

En el duel disputat a la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona, les golejadores van ser Andrea Moral per partida doble, Anais Fernández, Aroa Valdivia, Naiara Sorribes, Mireia Ferrando i Edurne Llàcer. A més, les de Fran Rodríguez no coneixen la derrota ni tampoc rebre un gol. En quatre jornades, les tarragonines han anotat 38 gols i no n’han rebut cap, el que les situen líders amb 12 punts empatades amb l’Escola de Futbol Sant Pere i Sant Pau, equip del barri tarragoní.

El pròxim duel serà tot un test de nivell per a les grana perquè s’enfrontaran contra l’Aldeana, el tercer equip classificat i que no coneix la derrota. Les ebrenques només han rebut dos gols en contra. Les grana visitaran el seu estadi aquest diumenge.