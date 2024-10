Final: derrota a l'Stadium Gal

Verificat per

Entra Montalvo per Leal.

Ho prova Nil per l'esquerra.

Marxen Marc i Joan Oriol per Nil i Álex López.

El remat directe de Jardí s'estavella a la barrera i el rebot no afavoreix el Nàstic.

Rebollo es queda plantat al centre i Rivero l'enganya per la dreta. El penal ve d'una cventrada lateral que el Nàstic intercepta amb una mà.

Entra Jaume Jardí per Víctor Narro.

Entra Asier Benito per Sergio Benito.

Antoñín no remata!

Targeta groga per al Real Unión

S'enverina una pilota entre els dos centrals del Real Unión. Narro es cola, però no arriba a rematar amb claredat i atrapa Wright.

Entra Antoñín per Álex Jiménez.

Centrada lateral que remata l'atacant local des del punt de penal, completament sol. La pilota surt per sobre el travesser.

El Nàstic domina l'esfèric i controla el Real Unión en defensa. La pressió grana espanta a un conjunt basc que no se la vol jugar al duel directe. Això sí, l'aigua i la gespa no deixen elaborar un joc associatiu fluït.

Targeta groga per al Nàstic

Bona jugada per l'esquerra. Centra Narro i Álex Jiménez rellisca, però Pablo l'atrapa i remata a porta. La pilota acaba a córner i el Real Unión el refusa.

A uns metres del vèrtex de l'àrea. Perfecte per a una jugada assajada.

Compte amb els tolls d'aigua. Les bandes estan impracticables, la pilota no roda com toca i provoca reaccions inesperades. La defensa ha d'estar atenta.

El segon capità grana torna a pispar-li el lloc a Jaume Jardí. L'estat de la gespa i la pluja constant, sobretot amb les bandes plenes de tolls d'aigua, dificulten un joc de transicions per les bandes. Marc Fernández esdevé l'opció principal de Dani Vidal per reforçar l'atac pel centre i el seu olfacte golejador.

Dani Rebollo s'estrenarà avui amb la samarreta del Nàstic. Alberto Varo, per molèsties d'última hora, s'haurà de quedar a la banqueta. Joan Salvà, tercer porter, ha viatjat aquest matí per incorporar-se a la convocatòria.

Membres del Real Unión treballen per treure aigua de la gespa. Es presenta un partit difícil a nivell de futbol i on manarà les jugades a pilota aturada i el joc directe a les transicions. La gespa està plena de tolls d'aigua.

El Real Unión-Nàstic està a punt de començar!

Bona tarda des de l'Stadium Gal, a Irun. Tarda grisa i plujosa que viurà el Nàstic en un estadi on la gespa està patint de valent per drenar l'aigua. Els grana busquen una victòria per oblidar definitivament el duel contra l'Arenteiro i millorar la imatge fora de casa.