El Real Unión serà la prova de foc per comprovar la millora del Nàstic

El Nàstic de Tarragona afronta demà un duel que posarà a prova la millora que es va mostrar contra l’Osasuna Promesas. Els grana visitaran l’Stadium Gal, el feu del Real Unión de Irún, un rival que arriba al partit amb necessitats de recuperar les bones sensacions davant de la seva afició.

El conjunt entrenat per Mikel Llorente afronta el partit de demà amb necessitats. Després d’un bon inici de temporada, els bascs s’han trobat amb la primera mala ratxa de la temporada al mes d’octubre. Aquesta va començar fa un parell de setmanes amb la primera derrota del curs contra l’Andorra i es va agreujar el darrer diumenge amb una derrota contundent per 3-0 al camp de la Gimnástica Segoviana, una ensopegada similar a la que va patir el Nàstic a Arenteiro. Per aquest motiu, els bascs tornen a l’Stadium Gal, on no coneixen la derrota, per buscar l’estabilitat de la victòria.

Malgrat la ratxa, el Real Unión de Irún ha engegat la temporada amb bones sensacions a nivell de joc. Els bascs presenten un joc ofensiu amb especial protagonisme de les transicions i de les arribades des de la segona línia. Allà brilla el seu referent, Víctor San Bartolomé, un mitjapunta arribat del Celta Fortuna que ha demostrat ser letal quan troba el forat. De la mateixa manera que el Nàstic, els de Mikel Llorente també destaquen per exercir una pressió elevada i han sumat entrega amb el seu punta de referència, Sergio Benito, que l’any passat va jugar amb el Fuenlabrada.

Tot i els darrers resultats, el Real Unión és un equip que ha presentat batalla en tots els partits. Això els va concedir una bona ratxa en les primeres jornades, remuntant resultats adversos contra l’Osasuna Promesas i el Celta Fortuna i igualant al Barça Atlètic a l’últim minut. Amb tot, comparteixen el mateix pecat que el Nàstic, perquè és un equip que rep bastants gols. Aquesta temporada han encaixat en gairebé tots els partits. De fet, només han tancat una porteria a zero, i va ser en l’empat contra el Tarazona.

Des de l’any passat, el club presidit per Igor Emery treballa en col·laboració a l’Aston Villa, l’equip anglès, líder actual de la Champions League i quart classificat de la Premier League, que entrena el seu germà, Unai Emery.

Aquest acord ha arribat també amb tres cessions de joves jugadors del club anglès: el porter James Wright i els defensors Finley Munroe i Yeimar Mosquera. De moment, els més habituals han sigut Wright i Munroe. El primer comparteix la porteria amb Charlie Pérez.

Aquest partit també és una oportunitat per al Nàstic de Dani Vidal de mostrar la seva millora. Els grana han presentats dificultats d’aconseguir bons resultats a domicili i aquest duel serà el primer fora de casa després de la desfeta contra l’Arenteiro. Els grana volen allargar les bones sensacions. Pel que fa a les baixes, Dani Vidal afronta el duel de demà amb només un dubte a la defensa. El central basc Gorka Pérez es va perdre el darrer partit per molèsties físiques i la seva presència a l’expedició grana no està confirmada.