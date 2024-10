Dani Vidal: «El més perillós del Real Unión és que porten tres partits sense guanyar»

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la desena jornada de campionat a Primera Federació. Després de retrobar-se amb la victòria al Nou estadi davant d'Osasuna Promesas (2-0) els granes volen millorar les sensacions lluny de Tarragona a Irun. El partit es disputarà demà dissabte a partir de les 15:30 h a l'Stadium Gal del municipi guipuscoà.

Com afronteu el partit després d'una victòria important tant pel partit com per la imatge donada?

«Amb moltes ganes. La victòria de l'altre dia ens va venir molt bé, però, igual que les derrotes, l'hem gaudit el mateix dia, però l'endemà ja comencem a treballar el partit. Volem replicar fora de casa el que fem com a local que és una mica aquesta assignatura pendent que tenim i demà tenim una nova oportunitat».

Creus que el Real Unión és un equip amb el qual es pot guanyar fent les coses mínimament com l'altre dia?

«Per descomptat que es pot guanyar i ells també et poden guanyar a tu, com tots els rivals de la categoria. El més perillós que tenen és que porten tres partits sense guanyar i això als equips els activa, perquè ningú no vol estar un mes sense guanyar. Ja ho vam veure nosaltres la setmana passada i més després d'una derrota que ells venen de caure 3-0 al camp de la de Segòvia.»

«A nosaltres ens va passar la setmana passada, per tant, això també hem d'aprendre que ens trobarem un rival que sortirà amb el ganivet a les dents, que seran molt competitius. Típic equip del nord, però que a nivell ofensiu té diferents registres: pot atacar a nivell combinatiu, pot ser directe o vertical... La referència que està jugant últimament és Sergio Benito, que és un punta amb molta mobilitat, que a més treballa molt bé, genera moltes segones jugades i la veritat és que és un equip amb una molt bona plantilla, un equip fet per ser a dalt i ens exigirà la nostra millor versió si volem tenir opcions de portar els tres punts, que és el que anem allà.»

Venim de guanyar i de no encaixar gol...

«Nosaltres sempre treballem per intentar deixar el portal a 0, hi ha dies que es pot i hi ha dies que no, però el que intentarem serà donar-li continuïtat a això.»

Gorostidi ha complert 75 partits amb el Nàstic. Quin valor li dones a un futbolista com ell?

«Crec que tinc confiança en tots els jugadors de la plantilla, però en el cas de l'Ander sempre el poso d'exemple per a la resta del vestidor. Durant la primera temporada ho va passar malament, no va estar al nivell, i va ser molt criticat, igual que qualsevol persona que ens dediquem al futbol que, quan no tenim el rendiment que la gent espera, cal acceptar les crítiques. Però un altre hauria marxat del club, que seria el més fàcil, i ell va tindre la personalitat de revertir la situació, no només això, sinó que la temporada passada va començar sense jugar i recordo una conversa amb ell a Nadal, m'esperava que ell em demanés sortir per falta de minuts i al revés, volia revertir la situació sí o sí, volia aquelles explicacions per intentar guanyar-se un lloc en el camp, i al final l'Ander està tenint el protagonisme que ell s'ha treballat no només ara, si no des de fa temps, i crec que és un jugador de molt nivell, que és un orgull que porti 75 partits amb el Nàstic, i tant de bo que en segueixi molts més.»

Enguany estan tenint molt de protagonisme els jugadors que entren des de la banqueta, la setmana passada, per exemple, va marcar Antoñín que va entrar a la segona meitat...

«És quelcom que venim remarcant molt. L'altre dia es va certificar amb el gol, però ja ho havíem reforçat anteriorment. El dia de Barakaldo, l'última acció d'Álex López, és una assistència de Marc Fernández per a Álex López, dos jugadors que van entrar de la banqueta. A Lugo Álex Jiménez també té la situació per al 2-3, un jugador que sortia de la banqueta, i l'altre dia al final es va poder materialitzar amb el gol, que sempre reforça molt més el missatge a l'entrenador. Nosaltres volem intentar tenir endollats el màxim nombre de jugadors possibles, sabem que el futbol ha canviat, ho he dit més d'una vegada, el que passa és que la cultura del futbolista sempre vol ser titular, però des dels 5 canvis als entrenadors ens ha donat un ventall important, i sí que és cert que de vegades quan prepares els partits, demà també pot ser un partit diferent, no saps com estarà el camp també si estarà molt pesat o poc pesat, està plovent moltíssim per allà, els jugadors en partits on el desgast físic és tan gran, encara cobra més importància la gent que entra des de la banqueta. »

Estàs content amb l'amplitud i el fons d'armari de la plantilla?

«Sí, per descomptat, el que passa és que cada situació és diferent i no es poden comparar. La temporada anterior comença el 17 de juliol i ja hi eren tots. Aquest mercat va ser diferent, has d'anar incorporant jugadors amb el pas de mercat: Álex López arriba al final, Álex Jiménez i Biel, sobre la botzina... són jugadors que necessiten el seu procés d'adaptació. I si encara et venen entrenant, com és el cas d'Álex Jiménez o Biel, millor, però Álex López va haver de començar una pretemporada tard, Nil també va començar dues o tres setmanes més tard, respecte al grup.»

« Això fa que el nivell de competència costi en arribar a la plantilla i les molèsties físiques també van limitant, com ha estat el cas de Leal o de Gorka, que quan abans els tinguem moltíssim millor. Però és evident que van entrant i sortint, els onzes van canviant i això crec que ens fa forts com a equip. »

Un dels assistents de demà va ser-hi el dia del Màlaga. Creus que es podria haver evitat?

«Jo la destral de guerra ni l'he tret i si s'ha tret a algun costat jo he intentat enterrar-la des del primer moment perquè crec que nosaltres hem de centrar-nos en l'esportiu, ho he dit des del primer dia, crec que aquesta temporada el club també continua tenint un comportament exemplar en els partits, respectant sempre als àrbitres que intenten fer el millor treball possible».

«Des d'aquesta temporada, jo com a entrenador i com a cos tècnic m'agrada tenir tots els detalls controlats, i vaig demanar una incorporació que el club em va facilitar i està treballant amb nosaltres José Subirats, que ha estat àrbitre de Segona B, delegat federatiu fins a la temporada anterior, ell tenia ganes també d'involucrar-se una miqueta en un club, és una persona que conec fa molts anys i ens ajuda en tota aquesta anàlisi d'àrbitres, perquè cada àrbitre és diferent, també t'has d'adaptar a la seva manera de xiular, també ens ajuda com a delegat de camp els dies que juguem com local.»

Quines baixes tens per a demà?

Gorka continua recuperant-se, encara no estarà disponible demà. La resta de jugadors, excepte David Concha que ja per fi entrem en la seva última setmana de sanció amb els tres partits que venen ara seguits, estan tots disponibles.