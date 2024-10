El Nàstic busca l’anhelada regularitat i la consistència lluny del Nou Estadi

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El darrer diumenge el Nàstic va recuperar la seva millor cara amb la victòria contra l’Osasuna Promesas. Els grana han demostrat que, davant de la seva afició és un equip segur i estable. Per aquest motiu, va sumar la tercera victòria consecutiva i, ni en els moments més espessos, ha patit una derrota a Tarragona. Ara, la tasca pendent a la llista de Dani Vidal és allargar aquestes bones sensacions a domicili per aconseguir l’anhelada regularitat.

El desig de qualsevol equip que aspira a lluitar a la part alta de la taula és ser consistent. S’ha de ser fort a casa, i competitiu fora, per esgarrapar la major quantitat de punts possibles. Aquesta no és una tasca senzilla. De fet, l’únic equip que ho ha aconseguit fins al moment és la Cultural Leonesa, i per aquest motiu destaca com a líder absolut de la categoria amb 23 punts i sense conèixer la derrota.

Davant l’afició, el Nàstic s’ha mostrat com un equip segur i ambiciós amb la pilota. Els grana són dominadors, acostumen a generar més perill i aposten per dur la batuta de l’encontre. De fet, només han estat per darrere en el marcador durant quatre minuts, el temps que va necessitar per igualar el duel quan la Real Sociedad B es va avançar en el marcador. Fora de casa, però, encara no ha mostrat la millor cara.

En els darrers tres partits com a visitant, el Nàstic no ha sigut capaç de mostrar el seu estil. Contra el Barakaldo, el conjunt basc va aconseguir arrossegar els grana al seu estil de joc directe i centrades i, finalment, van acabar caient. Contra el Lugo, les bones sensacions es van reduir a només un quart d’hora, abans de fer un pas enrere i desapareixent del gol. Aquest pecat es va allargar contra l’Arenteiro.

Després de la victòria necessària contra l’Osasuna Promesas, Dani Vidal va apuntar que «volem continuar així de fiables a casa i demostrar que el partit de l’Arenteiro va ser un accident, vull un equip amb personalitat a domicili». Aquesta és la clau. És evident que, en camp contrari, és l’equip local qui, per context, ha de ser el dominador, però la regularitat que busca Dani Vidal és la competitiva. Perquè els resultats arribin, el joc mostrat contra l’Osasuna Promesas ha de continuar a l’Stadium Gal contra el Real Unión de Irún.

Dissabte, el Nàstic de Dani Vidal tindrà una nova oportunitat per recuperar bones sensacions fora de casa. Per aconseguir l’anhelada regularitat, aquesta s’ha de construir cada cap de setmana. De moment, els grana han mostrat ser competitius a casa, ara toca demostrar-ho fora per continuar creixent.