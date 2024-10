Final: el Nàstic recupera el somriure guanyant l'Osasuna Promesas

Verificat per

Targeta groga per al Nàstic

Entra Lorenzo per Arroyo.

Gran jugada individual d'Antoñín, que guanya el duel per plantar-se davant el porter. Té poc angle i està pressionat, però el seu tir creuat gairebé entra.

Entra Morero per Garcia.

Targeta per a l'Osasuna Promesas

Marxa Pablo i Montalvo per Óscar Sanz i Álex López.

Contraatac de llibre del Nàstic. Pablo Fernández avança per la dreta i executa un centre mil·limètric per la dreta que atrapa Antoñín llançant-se amb tot.

Triple combinació per l'esquerra entre Jaume Jardí, Joan Oriol i Narro que acaba amb una centrada-xut de l'extrem balear amb l'exterior. Al segon pal Pablo gairebé la remata, però la treu un defensor.

Entren Mauro, Bonel i Anai per Pedroarena, Xabi i Sancho,

Jugada d'estratègia. Gorostidi passa en curt una falta trencant la línia defensiva per a Marc Fernández. El davanter controla, però finalment no pot rematar.

Entren Antoñín i Jardí per Marc i Álex Jiménez.

La veu Marc Fernández per protestar.

Targeta groga per al Nàstic

Targeta groga per a l'Osasuna Promesas

Tothom es posa per davant per blocar els tirs enverinats del Promesas.

Centrada lateral que el Nàstic no aconsegueix refusar amb contundència. Tres remats blocats i la pilota continua a l'àrea grana. Ara, córner.

Hi ha 5.612 espectadors a l'estadi.

El Nàstic acumula la possessió, però l'Osasuna, amb poc, genera perill. És un partit de no perdre la concentració.

38'

La 'Narrinha'

Contraatac de pissarra del Nàstic. Álex Jiménez engega el contraatac. Marc Fernández vehicula i veu la cursa de Narro. L'extrem es desmarca, encara porta i prova sort amb un centre-xut enverinat que no entra per l'escaire per mil·límetres. Bé Narro.