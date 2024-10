L’Osasuna Promesas és l’únic filial que el Nàstic no ha pogut batre

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic torna diumenge al Nou Estadi Costa Daurada amb l’objectiu de deixar enrere el partit contra l’Arenteiro amb una victòria amb bona imatge davant de la seva afició. Diumenge a les 17.30 h, els grana s’enfrontaran a l’Osasuna Promesas de Santi Castillejo, un equip que els tarragonins encara no han vençut.

Durant aquests anys a la Primera Federació, el Nàstic ha trobat en els equips filials la seva presa perfecta. Amb tot, sempre hi ha una excepció que confirma la regla i aquesta és l’Osasuna Promesas. En els quatre enfrontaments entre tarragonins i joves navarresos, el Nàstic no ha sortit victoriós en cap.

Els dos partits al Nou Estadi han tingut el mateix guió. Els grana s’avançaven en el marcador en els darrers minuts –l’any passat a través d’un golàs de falta d’Andy Escudero i, l’anterior, amb una diana de Guillermo– i l’Osasuna Promesas empatava a l’inici de la segona meitat per establir els 1-1 finals. Menys sort ha tingut el Nàstic en el Tajonar, perquè va sortir escaldat en els dos partits caient 3-0 amb Agné a la banqueta i 1-0 el darrer curs.

Enguany, l’Osasuna Promesas presenta una renovació a la plantilla. Jugadors clau l’any anterior com Eneko Aguilar i Ander Yoldi han abandonat la seva etapa en el filial, el primer cap al Bilbao Athletic i, el segon, cedit al Córdoba de Segona Divisió. Per aquest motiu, els navarresos estan forjant ara noves perles que debuten enguany com és el cas de Martín Pedroarena.

El jove davanter va disputar el darrer cap de setmana la primera titularitat i va aconseguir marcar un doblet, convertint-se en un jugador a tenir en compte per a la dolguda defensa grana. Pedroarena va assolir els gols gràcies a la seva capacitat de trencar la línia defensiva guanyant l’esquena dels defensors. El seu escuder va ser Anai Morales, extrem revulsiu que va portar de cap la defensa de la Gimnástica Segoviana per posar el 3-2 final.

Aquest duel va ser la demostració que, malgrat la renovació a la plantilla amb onze noves altes, l’estil del conjunt de Santi Castillejo es manté. El Promesas destaca per ser un filial que aposta més pel joc directe, les transicions i els duels. Serà tota una prova de contacte per a la defensa grana.

Dèbils en defensa

L’Osasuna Promesas ha tingut una trajectòria similar al Nàstic en aquest inici de temporada. De fet, té els mateixos punts i només varia per haver marcat i encaixat un gol més que els grana, amb la diferència que no han empatat ni un sol partit.

Tot i que els de Castillejo han demostrat tenir certa facilitat per encarar la porteria rival, també pateixen d’una defensa poc sòlida. En els darrers tres partits han rebut un total de vuit gols. Concretament, els de la darrera setmana contra la Gimnástica Segoviana van arribar per la poca contundència a l’hora de refusar pilotes a l’àrea.

Pel que fa al Nàstic, el conjunt grana encara el partit amb el dubte d’Óscar Sanz a l’eix de la defensa. Dani Vidal haurà d’apostar per reconfigurar l’eix de la defensa amb Gorka Pérez o Antonio Leal.