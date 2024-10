Joan Oriol: «La derrota ens ha ensenyat que, si no donem la millor versió, som un equip mediocre»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Com a capità, està present en els bons moments i, sobretot, en els dolents, com la derrota del darrer diumenge contra l’Arenteiro.

«Soc la cara i la veu del vestuari, és el que em toca. Va ser una derrota molt amarga perquè no vam veure el Nàstic reconeixible que lluita fins al final. Els jugadors estem afligits i dolguts per la imatge que vam donar, volem que sigui un punt d’inflexió i de reflexió personal perquè cadascú faci autocrítica».

Ara que ja han passat uns dies, què és el que va fallar en la derrota contra l’Arenteiro?

«Tot. Des del començament fins al final del partit. Vam ser superats en tot moment, en duels individuals no ens vam trobar amb la pilota i quan ens superen i no et saps recompondre i passes 90 minuts sent una víctima del rival, hi ha poca cosa a dir».

És una derrota per a oblidar, o s’ha de recordar perquè no torni a passar més?

«És una derrota que hem de deixar passar i ha de servir-nos per corregir moltes coses. Això ens ha d’ensenyar que si no ens esforcem al 100% i donem la nostra millor versió, som un equip mediocre. És positiu que hagi arribat a la jornada 8 i no més tard, no ha de tornar a succeir. Un equip que aspira a pujar de categoria i a lluitar per les posicions privilegiades no pot mostrar aquesta imatge i no competir. Ara mateix, està clar que hem d’acotar el cap i acceptar les crítiques, perquè diumenge no vam ser l’equip de les darreres set jornades».

El Nàstic ha encaixat gairebé la meitat dels gols que va fer en tota la temporada passada. A què es deu el problema defensiu?

«Hem de ser més forts en els duels defensius. Ens està costant molt tancar la porteria i això ens està condemnant. En la majoria d’ocasions, si ens parem a pensar, es deu a errors individuals que hem de corregir. Cada jornada n’hi ha hagut un que ens ha condemnat. Una errada de marcatge en un córner per part meva va acabar amb l’empat del Sestao River, després un penal i més faltes de marcatge... Hem de ser autocrítics i exigents per donar la nostra millor versió i que aquests errors no apareguin. A nivell ofensiu l’equip està generant molt, ara toca aplicar-nos encara més en defensa».

Com es treballa per millorar això sense crear fantasmes?

«Dia a dia i, sobretot, agafant la responsabilitat d’estar més concentrats en els duels individuals cada partit. Si cadascú té la seva marca i durant el partit té onze duels diferents, cada duel que es guanya individualment apropa més a l’èxit de l’equip».

És difícil amb la comparació constant amb la temporada passada?

«Jo soc d’aquelles persones que no els hi agrada comparar una temporada amb una altra. El curs anterior va ser molt bo. Només vam estar cinc jornades fora del play-off i sempre lluitàvem per la part alta. Això sí, també vam tenir derrotes dures, com la que vam patir al camp de l’Unionistas de Salamanca, on també vam mostrar una mala imatge, però ens vam refer».

Com a capità, ha viscut derrotes com aquesta en més d’una temporada.

«Sí i el meu paper sempre ha sigut el mateix. És el d’ajudar als companys i el de donar tranquil·litat. Això acaba de començar i la lliga és molt llarga. Això no vol dir que ens hem de relaxar ni molt menys, però tampoc crear fantasmes. En el món del futbol la derrota sempre és una possibilitat. Podem tornar a perdre, tant de bo no sigui aviat, però no ha de passar de la manera que vam caure contra l’Arenteiro».

Com ha treballat l’equip durant la setmana?

«Bé, sempre predisposat a dignificar la professió i esforçant-se al màxim. A l’equip no se li pot retreure res del dia a dia. Seria un problema si veiés que en cada entrenament falta alguna cosa, que la gent no és professional i que no està compromesa. Però la realitat és que l’equip reacciona, s’esforça al màxim i vol deixar passar el diumenge passat per donar una alegria a l’afició aquest cap de setmana».

Tornar al Nou Estadi és la millor teràpia per a l’equip?

«Doncs sí. A casa, davant la nostra gent, som més forts. No podem deixar escapar punts, hem de guanyar Osasuna Promesas i tornar a agafar impuls per afrontar la pròxima sortida, competir i tornar amb els tres punts. Enguany hem vist un bon Nàstic a l’estadi i ha de tornar a aparèixer aquest diumenge. Quan vens d’una derrota tan dolorosa, necessites tornar a guanyar com més aviat millor i estic convençut que ho farem. S’està entrenant molt bé i estem concentrats en el següent partit, deixant de banda l’anterior».

Aquest diumenge juguen contra Osasuna Promesas. Què espera del duel?

«És un equip molt físic, que li agraden les segones jugades i lluitar cada pilota, així que hi haurà múltiples duels individuals. Conec molt al seu míster tant com a jugador, perquè vaig coincidir amb ell al Reus, com a entrenador. Al Santi Castillejo li agraden molt les transicions i també les centrades. Així que ens trobarem un partit difícil, similar al que vam jugar contra el Tarazona a casa o el del Barakaldo a domicili. Hem d’estar concentrats i és essencial avançar-se primer en el marcador».

Com es troba a nivell individual?

«Em trobo bé. No negaré que he d’extreure la meva millor versió i ho faré. Però em sento animat i amb il·lusió. Si no tingués aquesta motivació i la confiança que acabarem a la part alta lluitant per pujar, no seria aquí ara mateix».

Quin és el seu desig per a aquesta temporada?

«El mateix que quan vaig arribar. Portar al Nàstic al futbol professional, que és on es mereix estar tant per la ciutat, com per l’afició i per la història».