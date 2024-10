Tornar al fortí Nou Estadi, la millor teràpia per al Nàstic

Ander Gorostidi i Marc Fernández abraçant-se per celebrar un gol a la gespa del Nou Estadi Costa Daurada.Gerard Marti Roig

Després de dos partits infructuosos fora de casa, el darrer amb una golejada aclaparadora, el Nàstic torna a casa a llepar-se les ferides. El conjunt grana vol que el Nou Estadi Costa Daurada sigui el millor remei als seus mals.

Aquesta temporada, el temple grana és on el Nàstic ha aconseguit brillar amb més força. De fet, amb dos empats inicials i dues victòries consecutives amb bones sensacions, el conjunt de Dani Vidal es manté invicte davant de la seva afició. A més, en els triomfs contra el Tarazona i la Real Sociedad B es van veure les millors sensacions de l’equip.

Contra el conjunt aragonès, els grana van dominar el partit amb la pilota gràcies a un Marc Montalvo inspirat. La connexió Antoñín-Pablo va sorgir per primera vegada amb una assistència del malagueny a l’asturià per posar l’únic gol de l’encontre.

Els grana es van mostrar còmodes i van acabar marcant un parell de gols més amb transicions de Marc Fernández i Álex Jiménez, però totes dues van ser jugades anul·lades per fora de joc. D’altra banda, en el duel contra el filial basc, els tarragonins van mostrar una capacitat de reacció poc vista aquesta temporada.

Després de rebre un gol matiner, els grana no van baixar, sinó que van prémer l’accelerador i, en qüestió de cinc minuts, Antoñín va aconseguir igualar l’encontre forçant un gol en pròpia porta. Abans de la mitja hora de joc, el davanter malagueny va poder completar la remuntada rematant de cap una gran centrada de Víctor Narro. Aquesta va ser la primera assistència de moltes de l’extrem balear.

A més, el duel contra la Real Sociedad B també va ser un exercici de resiliència. Després de no matar el partit amb el tercer, el Nàstic es va encarregar d’aguantar les ocasions del conjunt basc per mantenir el resultat i evitar l’empat. Els grana van aconseguir el nivell de solidesa defensiu adequat per saber patir i tancar el duel emportant-se els tres punts.

L’encontre contra l’Osasuna Promesas programat a les 17.30 h del diumenge és l’oportunitat perfecta per als grana per reivindicar-se i deixar en el passat els dos mals resultats a domicili. De fet, l’única bona notícia lluny de Tarragona va venir en la primera sortida al camp de l’Amorebieta. El joc, però, va ser gris per part dels dos equips, però el Nàstic es va acabar emportant els tres punts gràcies a un penal a l’últim minut.

Allargar la imbatibilitat

De moment, el Nàstic està en procés de convertir el Nou Estadi Costa Daurada en un fortí. El curs passat, la solidesa a Tarragona va ser una de les claus per mantenir l’equip a la part alta de la classificació. De fet, la primera derrota a casa no va arribar fins a la jornada 25, quan el Teruel, el cuer, va sorprendre un conjunt de Dani Vidal poc inspirat amb un 0-2.

Els nastiquers només van haver de veure perdre el seu equip en una segona ocasió, quan l’Unionistas de Salamanca va superar els grana per 0-1. A més, el Nou Estadi Costa Daurada també va ser el consol en els mals moments de l’any passat. El temple grana va aixecar al seu equip amb una victòria vital contra el Tarazona i va ser clau per superar el Ceuta al play-off d’ascens a Segona.